台少盟籲推勞動教育促進法 正視青少年職場權益

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）青少年遇打工詐騙、職場性騷擾事件層出不窮，台少盟今天表示，台灣教育現場勞動課程與現實職場脫節，籲政府應推動勞動教育促進法，正視青少年勞動權保障。

台灣少年權益與福利促進聯盟攜手全家超商推出逆風少年培跑計畫，今天共同召開2025年逆風少年大步走公益計畫記者會，邀請逆風少年分享如何透過逆風計畫找到人生方向與價值，也號召民眾參與全家愛心零錢捐，陪逆風少年找到繼續前進的方向。

台少盟理事長王世欽表示，台少盟長期關注青少年勞動權益，現今台灣教育現場的勞動課程與現實職場脫節，導致青少年一踏入職場，便要面對打工詐騙、職場霸凌與性騷擾等風險。

王世欽也說，根據監察院調查資料，已有未成年被犯罪集團招募至海外參與非法行動，這並非單靠法律就能解決的問題，而是必須從根本教育做起。

王世欽說，如今暑假即將來臨，現在社會環境及政府對青少年就業方向跟幫助投入不夠，沒有足夠配套措施，呼籲政府正視青少年勞動權保障，推動勞動教育促進法。

17歲的逆風少年小暉因個人因素沒有繼續就學，對人生迷惘的他後來到台少盟「未來之翼」計畫據點並參加逆風少年計畫，透過保護性職場體驗多元課程與市集擺攤，小暉重新體會到個人價值，也透過計畫獲得中餐跟烘焙的丙級證照，如今已在連鎖麵包店穩定就業超過半年。

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台少盟副秘書長張祐嘉表示，逆風少年培跑計畫不只是資源補助或課程活動，更致力打造涵蓋就學就業、社區發展、勞動教育與網路安全的支持系統，計劃包含就業力培訓班、職涯探索、友善青少年網路環境、教育助學以及未來之翼等計畫，幫助青少年在不同場域中找到力量與機會。

張祐嘉說，合作計畫結合企業資源、政策倡議與在地實踐合作，整合公益與永續行動力量，期待社會大眾能夠成為青少年生命中的「陪跑者」，用行動與關懷支持他們邁出關鍵的一步，讓逆風少年找到繼續前進的方向。（編輯：李亨山）1140528