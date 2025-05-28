對流旺盛6縣市大雨特報 雲嘉投防大雷雨
2025/5/28 15:36（5/28 15:42 更新）
（中央社記者張雄風台北28日電）氣象署今天下午發布大雨特報，午後對流旺盛，南投等6縣市防大雨，同時針對南投、嘉義、雲林發布大雷雨即時訊息。
中央氣象署今天下午發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投地區及雲林以南山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。
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大雨地區為南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區。
氣象署並針對嘉義縣、雲林縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。（編輯：李亨山）1140528
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