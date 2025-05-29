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台灣高鐵7月起每週常態增25班 6/3開放訂票

2025/5/29 11:27
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（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣高鐵公司今天宣布，自7月1日起，每週常態性增開25班次列車，增班後總計每週將提供1128班次的旅運服務，6月3日凌晨0時起開放訂票。

台灣高鐵公司發布新聞稿表示，持續觀察運量變化，適時進行班次調整，2024年二度進行常態性增班，每週總班次由1039班次增至1103班，並自今年4月14日起，實施短期增班，每週增開17班次，經觀察期間旅客搭乘狀況並通盤考量後，決定自7月1日起將全數班次納入常態時刻表，另再增開8班次。

台灣高鐵表示，在7月1日常態增班後，每週總班次數由1103班增加至1128班，其中7月1日再增開的8班次列車，主要集中於週五及週日，以加強服務返鄉及出遊的旅客。

為方便台中以北、短程旅客快速往返目的地，台灣高鐵指出，特別在週日增開南下1533車次（下午2時25分南港發車）及北上1534車次（下午1時04分台中發車），皆為行駛南港至台中區間列車。

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針對台中以南的旅運需求，台灣高鐵表示，這次常態性增班也在每週增開5班次（南下3班，北上2班），皆停靠彰化、雲林、嘉義、台南等站的列車。

台灣高鐵表示，自6月3日凌晨0時起，旅客可依新時刻表購買7月1日發車的各車次車票，後續日期的車票則依預售時程逐日開放預購。（編輯：管中維）1140529

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