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公路局估近中午湧車潮 省道11處路段易塞

2025/5/31 10:50
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（中央社記者黃巧雯台北31日電）交通部公路局今天端午連假第2天發布新聞稿表示，預計近中午將湧現返鄉及出遊車潮，研判省道11處路段易壅塞。

公路局說，省道易壅塞路段包括銜接國道的快速公路（北部台64線接國道3號中和交流道，中部台74線台中環線接國3快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道）。

公路局表示，還有主要城際道路（中部台61線中彰大橋路段）及觀光景點周邊道路（北部台2線和台2乙線關渡到淡水路段、台2線萬里到大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑到梅山路段）。

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公路局說，已規劃省道路段替代道路，民眾可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲可多利用幸福公路App、CMS及警察廣播電臺獲壅塞路況與旅行時間資訊。

公路局表示，已請客運業者端午連假期間籌備充足運能，落實人員與車輛安全整備，同時推出國道客運優惠措施，民眾如果有返鄉旅運需求，仍建議搭公共運輸。（編輯：李明宗）1140531

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