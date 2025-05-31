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國5宜蘭至頭城紫爆 高公局估收假日11路段易塞

2025/5/31 19:25（5/31 19:40 更新）
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端午連假第2天，截至晚間7時05分，國5北向宜蘭至頭城路網，呈現車速20公里以下紫色，時速僅14公里。（圖取自1968網頁1968.freeway.gov.tw）
端午連假第2天，截至晚間7時05分，國5北向宜蘭至頭城路網，呈現車速20公里以下紫色，時速僅14公里。（圖取自1968網頁1968.freeway.gov.tw）
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（中央社記者黃巧雯台北31日電）今天是端午連假第2天，交通部高公局即時路況資訊顯示，目前國5北向宜蘭至頭城，時速僅14公里。高公局表示，預估明天收假日11個路段易壅塞，建議國5北向上午9時前出發。

根據高速公路局即時路況顯示，截至晚間7時05分，國5北向宜蘭至頭城路網，呈現車速20公里以下紫色，時速僅14公里；而國1南向五堵至汐止、國5北向頭城至坪林車流量偏多，時速均低於40公里。

高公局發布新聞稿表示，預估今天交通量為110百萬車公里，明天為端午連假收假日，估計國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局研判，明天重點壅塞路段為：國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

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高公局建議，西部國道北向部分，南部在上午9時前出發，中部可在中午12時前出發；至於國5北向用路人，建議可趁上午9時前出發。

明天國道相關疏導措施包括：中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；另有單一費率、差別費率、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：吳素柔）1140531

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