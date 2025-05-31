吃粽子後腹脹怎辦？中醫師教按摩、飲中藥茶解方

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（中央社記者曾以寧台北31日電）端午佳節吃粽子，但其原料糯米與肥肉卻可能導致腹脹。中醫師提醒，除要細嚼慢嚥，也可按摩中脘穴、足三里穴，或飲用山楂陳皮烏梅茶、麥芽神曲茶，搭配飯後散步緩解脹氣。

端午佳節，不免俗要幾顆應景傳統美食粽子。不過粽子以糯米為主要原料，常搭配餡料如五花肉、鹹蛋黃或紅豆沙也偏肥膩，卻容易導致腹脹與消化不良。

彰化開業中醫診所劉宗昇透過新聞稿指出，中醫角度上消化問題與脾胃功能密切相關；糯米性質黏滯，屬「難化之品」，易阻滯脾胃運化功能，導致「食滯脾胃」或「濕阻中焦」。若脾胃本虛，運化無力，則更易出現脹氣、胃脘不適、倦怠乏力、便溏等症狀。油膩餡料也可能加重濕熱內生，進一步影響氣機運行。

劉宗昇建議，可針對中脘穴、足三里穴每日按摩2到3次，每次每穴約3到5分鐘，以局部酸脹感為宜，力道適中，避免過度刺激。其中中脘穴位於上腹部，肚臍與胸骨下端（劍突）連線的中點；位於小腿外側，膝蓋下約四橫指（約3寸），脛骨外側緣一橫指處。

劉宗昇表示，並有兩款中藥茶飲選用常見藥材，溫和健脾，助消化，適合端午節後因食用粽子引起的消化不適。建議每日飲用1至2次，每次約200至300毫升，溫熱飲用效果更佳，但胃酸過多、胃潰瘍者應謹慎飲用，孕婦及糖尿病患者應先諮詢醫師。

其一為山楂陳皮烏梅茶，劉宗昇指出，山楂10克（乾燥山楂片或新鮮山楂去核），陳皮5克，烏梅5克。將材料洗淨，放入鍋中加水800毫升，煮沸後轉小火煎煮15至20分鐘，濾渣取汁，可依個人口味加入少量蜂蜜調味，於飯後溫熱飲用。

其二為麥芽神曲茶，以炒麥芽10克，神曲10克，甘草3克，洗淨後加入600毫升清水，煮沸後小火煎煮10至15分鐘，去渣取汁，溫熱飲用。若口感偏苦，可加入1至2片薄荷葉提味（不宜過多）。

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劉宗昇指出，食用粽子時，也應控制食用量、細嚼慢嚥，並避免冷食，建議搭配清淡蔬菜或水果，以平衡油膩與黏滯。飯後30分鐘至1小時進行輕鬆散步，或順時針輕揉腹部，促進腸胃蠕動，緩解脹氣。

劉宗昇提醒，中醫講究「因人制宜」，不同體質者對粽子的消化反應有所差異。例如，脾胃虛寒者可能因糯米寒涼而加重症狀；濕熱體質者則易因油膩餡料而生濕熱。因此，調理時需根據個人體質，選擇合適的穴位與藥膳，並注意飲食習慣的調整。（編輯：李亨山）1140531