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連假群聚疫情再起 醫師工會憂年初急診壅塞重演

2025/6/2 11:30（6/2 11:48 更新）
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圖為高雄市一家醫院急診門口。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北2日電）今年農曆過年後出現急診壅塞，如今端午連假群聚後，COVID-19疫情升溫，加上天氣熱聚餐腸胃道急症增加，醫師工會憂心急診塞車重演，盼民眾分流看診，將急診資源留給重症患者。

台北市醫師職業工會今天透過新聞稿警示急診壅塞未解，連假後再面臨候床地獄，更點出3項關鍵原因，急診可能繼續塞車。第1點是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與流感疫情升溫，連假期間診所關門，輕症湧入急診，還有因呼吸道感染症增加的住院人數與重症患者。

第2點是連假期間民眾常有聚餐，悶熱天氣讓食物腐壞加快，腸胃道急症患者將增多；第3點是連假期間民眾就醫意願不高、醫院無常規手術占床，但連假以後往往出現反撲，包含常規治療患者回流、收假前才來就醫等因素，可能導致假期當中或連假後的急診壅塞問題變得更加嚴重。

醫師工會指出，不論短期突發事件引起的住院待床壅塞，以及輕症湧入急診引起混亂，事實上，造成急診壅塞的遠因，依舊是醫護人力流失引起的病房關閉，無奈年初中央祭出的「救急診」手段，沒有讓醫護人力出走好轉，需住院的患者依舊等不到床位，讓急診醫師只能感嘆「別生重病」。

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雖然健保自5月1日起提高急診診察費、留觀費、護理費、加護病房費給付，醫師工會卻發現尚未明確聽聞何間醫院因此提高相關工作人員待遇，推測可能與新制度剛上路，院方還在觀望，加上對於個別總額新制的不確定性等因素有關。

面對COVID-19疫情升溫，醫師工會提醒民眾，當出現疑似症狀，可先以快篩初步評估，再依分級醫療原則尋求適當治療，急診資源應保留給重症患者；同時期盼政府不該只是頭痛醫頭、腳痛醫腳的左支右絀，應提出手段確保資源確實花在人力之上，否則只是任由醫療壅塞問題持續擴大。（編輯：張雅淨）1140602

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