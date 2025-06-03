星宇開航安大略 郭泓志開球助陣

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）星宇航空昨天正式開航北美第4個航點加州安大略，首航儀式邀請台灣「不死鳥」郭泓志以安大略宣傳大使身分到場，分享親身進出安大略機場的體驗，並擔任開球嘉賓。

星宇航空今天發布新聞稿表示，昨天首航活動在桃園國際機場第二航廈D1候機室舉行，現場以棒球為主題，結合主題航班角色SNOOPY，打造出可愛又歡樂的開航氛圍。

前旅美左投郭泓志曾在美職大聯盟道奇隊奮戰並留下優異成績，這次受邀擔任星宇加州安大略航線宣傳大使，不僅擔任首航儀式的開球嘉賓，還分享搭乘星宇航空的體驗及安大略機場的便捷環境。郭泓志透露，曾在加州旅居多年，安大略機場地點便利、動線流暢。

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星宇航空商務長梁文龍表示，安大略國際機場擁有通關迅速、交通順暢等優勢，能大幅提升旅客的整體旅行體驗；星宇持續強化北美與亞洲間的航網布局，透過安大略新航點，串聯綿密的東南亞航線，預期將吸引更多往返南加州與亞洲間的商務與轉機旅客，滿足市場對高品質服務的需求。

星宇航空台北-安大略航線以A350執飛，開航初期1週4班，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位。（編輯：吳素柔）1140603