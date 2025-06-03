遭指未利益迴避 葉丙成澄清：未曾圖利相關協會

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（中央社記者許秩維台北3日電）鏡週刊報導，與教育部次長葉丙成相關的協會或公司未利益迴避，涉嫌圖利。葉丙成今天發表聲明，未曾圖利台灣素養教育協會等，加入教育部前，他已辭去協會理事並退出運作。

鏡週刊今天報導，葉丙成擔任公職前，曾創立協會推廣數位AI教育並開設多家公司，行銷自己開發的數位學習平台，雖然任官後辭去相關職務，但教育部有關AI及數位學習的標案，與葉丙成有關係的協會或公司幾乎都會參與，完全沒有利益迴避，涉嫌圖利、自肥。

葉丙成發表聲明澄清，他於4年前創辦台灣素養教育協會，針對偏鄉學校對素養教育的資源不足，結合當時公司員工與民間其他公司的企業社會責任（CSR）資源，進行偏鄉學校教師增能與教學方法精進的公益工作；協會創立至今，從未接過各級政府案子，未曾有任何政府經費，去年加入教育部之前，他與配偶已辭去協會理事之職，退出協會運作。

葉丙成提到，成大教授蘇文鈺長年耕耘偏鄉，為了讓偏鄉孩子也能學習AI素養，所以舉辦讓偏鄉孩子學習AI素養並學習應用AI素養的比賽；有感於蘇文鈺的熱忱，加上募款不易，他創辦的台灣素養教育協會曾協助蘇文鈺向民間企業募款。

至於報導提及教育部舉辦的「總統盃AI素養爭霸賽」，葉丙成說明，教育部在此案未提供台灣素養教育協會任何經費補助，該協會去年曾協助愛自造者學習協會舉辦AI競賽，具相關辦理經驗，故列為協辦單位，提供建議與諮詢，他未曾圖利台灣素養教育協會，媒體報導並非事實。

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關於蘇文鈺創辦的社團法人中華民國愛自造者學習協會，葉丙成表示，因認同蘇文鈺耕耘偏鄉教育的理念，他在初期曾協助並擔任理事，但於2022年便已卸任，未再擔任理事，也未曾再參與該協會運作。

葉丙成也提到，他自3年前卸下所創辦的幫你優公司CEO職務，歸建台大後，便不再參與公司與子公司的經營、管理；在他上任教育部次長職務前，已將個人所持股份交由蕭奕弘律師事務所處理信託事宜。（編輯：陳清芳）1140603