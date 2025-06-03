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勞動部鼓勵設托兒設施 半導體公司獲史上最高補助

2025/6/3 15:53（6/3 16:46 更新）
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勞動部3日舉行例行業務報告，勞動福祉退休司司長黃維琛（圖）表示，鼓勵雇主設置哺（集）乳室、托兒設施或提供托兒措施，勞動部今年第2期經費補助申請至15日截止。中央社記者吳欣紜攝 114年6月3日
勞動部3日舉行例行業務報告，勞動福祉退休司司長黃維琛（圖）表示，鼓勵雇主設置哺（集）乳室、托兒設施或提供托兒措施，勞動部今年第2期經費補助申請至15日截止。中央社記者吳欣紜攝 114年6月3日
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（中央社記者吳欣紜台北3日電）鼓勵雇主新設托兒設施，勞動部補助最高新台幣500萬元，有1家半導體上市上櫃公司為員工量身打造設置幼兒園，獲得史上最高450萬元補助。勞動部表示，第2期申請至15日截止。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動福祉退休司司長黃維琛今天表示，鼓勵雇主設置哺（集）乳室、托兒設施或提供托兒措施，勞動部今年第2期經費補助申請至15日截止。

黃維琛表示，勞動部補助雇主設置哺（集）乳室、托兒設施或提供托兒措施，每年分2期受理雇主經費補助申請，若是設置員工哺（集）乳室最高補助2萬元；新興建托兒設施包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心等，今年更將最高補助由300萬元提高為500萬元。

另外，若是已設置托兒設施者，補助改善或更新費用每年最高50萬元；雇主辦理居家式托育服務，或是受僱者子女送托於托兒服務機構，雇主提供托兒津貼者，每年最高補助60萬元，不論事業單位規模大小，都可申請。

根據勞動部統計，今年第1期總共補助177家事業單位，總補助金額為1482萬元，其中有2家是申請新設幼兒設施補助。

黃維琛指出，其中1家為半導體上市上櫃公司，為了員工新設置幼兒園，幼兒園規模相當大，勞動部也提供補助450萬元，是目前申請單位中最高補助金額。

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除了新設托兒設施外，雇主申請更新托兒設施設備共有7家、設置哺（集）乳室32家、提供托兒津貼補助則有136家。

黃維琛表示，今年相關預算還有2283萬元可供雇主申請，有意願申請的事業單位，可至企業托兒與哺（集）乳室資訊網「線上申請補助專區」，以線上申請或掛號郵寄（以郵戳為憑）方式，向事業單位所在地地方勞工行政主管機關提出申請。（編輯：張雅淨）1140603

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