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墾丁森林遊樂區多肉植物區風災損 整修完成重啟

2025/6/3 17:03（6/3 17:11 更新）
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墾丁國家森林遊樂區多肉植物展示區遭風災損毀，經1年多整修作業後，3日重新啟用，林業及自然保育署屏東分署長楊瑞芬（右5）出席開幕活動。中央社記者黃郁菁攝 114年6月3日
墾丁國家森林遊樂區多肉植物展示區遭風災損毀，經1年多整修作業後，3日重新啟用，林業及自然保育署屏東分署長楊瑞芬（右5）出席開幕活動。中央社記者黃郁菁攝 114年6月3日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣3日電）墾丁國家森林遊樂區多肉植物展示區近年遭風災損毀，經1年多整修作業後，今天重新啟用。林保署指出，期盼重啟後定位為環教場域，並邀請社區合作，推動帶狀生態遊程。

林業及自然保育署屏東分署長楊瑞芬告訴中央社記者，區內多肉植物展示區過去是林業試驗所恆春分所職工宿舍，當時林務局接管後，種植仙人掌供遊客欣賞；沿續到民國112、113年間，棚架多次受颱風影響，希望整修完重啟後重新給它一個定位，透過多肉植物蒐集，成為環教場域，未來也多1個特色景點。

開幕活動邀來多家墾丁在地觀光業者，包括民宿業者、文創電商等。楊瑞芬表示，希望業者加入共同行銷，攜手合作再現墾丁觀光旅遊風華，讓民眾走進來，除了解高位珊瑚礁植物生態以外，更能發現墾丁森林遊樂區新面貌。未來也將與林試所恆春研究中心及在地社區合作，串成帶狀生態遊程。

今天活動包含多肉植物自己動手做（DIY）體驗，以及在地社區將多肉植物入菜分享，例如仙人掌科的紅龍果。水蛙窟社區生態旅遊中心企劃鍾佩玲表示，食材多取自在地，以小農紅龍果做成果凍，搭配以端午節前後盛開的月桃花做成的花蜜水。

鍾佩玲說，水蛙窟在林保署林業計畫下挖掘很多老一輩智慧，並將在地植物開發成商品。目前在園區內仍有很多恆春半島香草植物尚未開發，希望可以與園方結合，一起開發獨特限量遊程或活動。

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林保署屏東分署表示，墾丁森林遊樂區多肉植物展示區自62年設立，為北回歸線以南重要乾旱植物展示場，展示超過20多種多肉植物，包括弁慶柱、台灣佛甲草、龍骨麒麟、月光兔耳等特色植栽，豐富且具有教育意義。不僅如此，園區沙地環境更棲息蟻獅、獨居蜂等特有昆蟲，是兼具觀光與生態學習功能的自然教室。

此次展示區整修，林保署屏東分署指出，著重「友善環境」及「低碳設計」與「生態教育」，全區以咕咾石堆砌花台、鋼構PC（聚碳酸酯）板頂棚與高架步道串聯，提供舒適安全參觀動線。（編輯：戴光育）1140603

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