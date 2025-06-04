全台首宗氣候訴訟遭駁回 綠色和平將上訴

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（中央社記者張雄風台北4日電）綠色和平等環團提起全台首宗氣候訴訟，台北高等行政法院5月初裁定駁回。綠色和平今天表示將上訴，台灣極端氣候事件與氣候變遷有關，籲政府正視氣候災難下的人權保障。

2021年綠色和平、環境法律人協會及4名公民等，聯合向經濟部提告，認為經濟部制定「用電大戶條款」過於寬鬆、無法有效推動企業減碳的訴訟。歷時4年，台北高等行政法院5月8日裁定駁回。

綠色和平今天發布新聞稿表示將提上訴，將持續對法院的裁量進行法律與事實層面的挑戰，以確保在氣候正義道路上，所有聲音皆能受到公平對待。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀表示，法官認為，台灣地理位置本多颱風、水災，難以證明和氣候變遷有關，並以公民只有請求權、沒有告訴權而駁回訴訟。

忻儀強調，國際間早有科學證據證明，台灣極端氣候事件與氣候變遷有關，政府更應正視氣候災難下的人權保障。面對氣候變遷帶來的極端天災及環境長期惡化，人民皆有權利要求政府與企業承擔應有的減排責任。

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綠色和平引用台大氣候天氣災害研究中心2023年「氣候變遷下水災危害脆弱度-以新北市為例」報告指出，新北市浮州站半徑5公里內範圍，2024年7月極端降雨事件中曾發生嚴重災情，而同區板橋車站因地形與排水設施不足，被列為脆弱度偏高的交通樞紐；新北市三重區鄰近菜寮捷運站，未來淹水危險脆弱度被評為3至5級。這些案例凸顯居住與通勤環境，已受到氣候變遷引發的極端水災實質威脅。

綠色和平說，以2024年造成慘重災情的颱風「凱米」為例，世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）的研究指出，凱米因為氣候變遷，系統風速增強約7%、台灣降雨量增加14%。顯示極端氣候事件的頻率與強度正持續攀升，已實際影響民眾的居住環境與安全，政府必須立即強化減碳與防災對策，以降低未來災害風險。（編輯：吳素柔）1140604