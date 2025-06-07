盧秀燕提用肺發電 彭啓明：嚴密監控在地空氣品質

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）對於台中市長盧秀燕日前多次提到中部民眾「用肺發電」，環境部長彭啓明今天表示，所有在地空氣品質都嚴密監控，環境部一定注意市民健康，會幫忙大家把關。

環境部今天在台中市文心森林公園舉辦「減塑生活」親子園遊會，以「終結塑膠污染」為主題，彭啓明還扮演魔法師，號召全民攜手減塑，一起用生活中的小行動，守護地球。

對於盧秀燕日前在台中市議會市政總質詢答詢指出，彭啓明叫大家不要講「用肺發電」，她就要連說3次「用肺發電」。彭啓明今天在園遊會中接受媒體聯訪時對此提出說明。

彭啓明表示，所有工廠的污染及各種煙囪污染都會即時傳到手機，環境部會立即監控，也嚴密監控所有在地的空氣品質，這陣子天氣狀況比較好，也有下雨，空品沒有任何改變。

彭啓明指出，環境部會密切注意保障所有國人的健康安全，還有很多各種污染源也都必須關注，守護環境是環境部的決心，一定注意市民健康，減少各種可能造成市區或整個國家空氣污染的量，絕對會幫忙大家把關，請大家放心。

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提到今天活動目的，彭啓明說，今天的主題是終結塑膠污染，因為日常生活中使用塑膠太多了，希望可以減少，也鼓勵大家可以使用塑膠回收再製的產品，以減少塑膠的量，就是保護地球的最好方式。

至於如何減少塑膠使用量，彭啓明表示，希望大家少用傳統一次性的物品，例如寶特瓶、塑膠等，能有意識少用，這對地球是很大的幫忙，慣性的改變，需要有集體的改變，雖然很困難，希望一起努力，讓大家共同守護環境。（編輯：謝雅竹）1140607