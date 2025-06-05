首座循環再設計中心開幕 紡織品回收再利用

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）環境部設置全台首座「循環再設計中心」今天開幕，率先推出的主題是紡織品，有業者研發出以百分之百可回收的全聚酯纖維，做出透氣、有彈性又舒適的衣服和襪子，相當亮眼。

今天是世界環境日，環境部正式啟動全台首座循環再設計中心，地點在台灣當代文化實驗場（C-LAB，舊空軍總司令部），環境部長彭啓明與資源循環署長賴瑩瑩共同主持開幕儀式。

彭啓明說，循環經濟是實現淨零轉型的關鍵戰略，今年世界環境日主題的「塑戰速決」，台灣也致力從產品生命週期出發，推動循經濟與再生資源利用，減少一次性塑膠使用與產生廢棄物。

彭啓明指出，循環再設計中心將是指標性展示與交流據點，提供「新創孵育」、「循環產品展售推廣」及「升級再造」服務，透過綠色成長基金及補助創新研發經費，創造綠色評經濟成長的新動能，每年預定輔導10家新創業者進入市場，串聯40家循環品牌參與展示。

循環再設計中心今年有4大主題輪展，率先登場的是「紡織」，之後還有「塑膠」、「無機質與營造」、「電子」。

環境部表示，「紡織循環」的策略是要求生產者導入紡織品綠色設計，及肩負回收與再利用責任推動纖維到纖維資源循環。

富利紡科技公司負責人魏英斌介紹現場展示可百分之百完全回收再利用的全聚酯襪子及衣物，他說，市售的內衣、休閒服，利用聚酯成分與不同材質混紡，如天然棉、彈性纖維，雖然能滿足穿著舒適，但後續的回收卻不易。

魏英斌說，將全聚酯做成衣物不難，但得解決夏天穿著悶熱且彈性不足的問題，富利紡克服了這項困難，全聚酯製的衣物、襪子，不但也能穿著舒適，還可百分之百回收，再製成新產品。

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魏英斌說，要從百分之百回收的全聚酯衣物或襪子製成新產品，大約以20%舊衣物材質，加上新的全聚酯，所以舊的全聚酯衣物完全不浪費，而是與新的全聚酯結合成新的衣物。

優織隆企業執行副總裁謝煥麒介紹公司在背包、帽子、領巾中，加入5%到10%鳳梨葉，更具環保和減碳功能，他說，鳳梨葉纖和亞麻纖維類似，但亞麻是經濟作物，鳳梨纖是農業廢棄物，是農廢再生利用好典範，且鳳梨纖維具抗病除臭功能，不必再添加任何物質。（編輯：管中維）1140605

全台首座「循環再設計中心」5日開幕，2025年有4大主題輪展，「紡織」率先登場。其中優織隆企業在背包、帽子、毛巾、領巾中，加入5%到10%鳳梨葉，更具環保和減碳功能，且鳳梨纖維屬農業廢棄物，是農廢再生利用好典範。中央社記者汪淑芬攝 114年6月5日