加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
立委罷免案首波成案 中選會最快20日審定
首頁 / 生活

葉丙成陷性平、圖利爭議 台大校長：配合相關調查

2025/6/7 14:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北7日電）教育部次長葉丙成公開評論性平案引發爭議，目前請假接受調查，後又被媒體指出涉及圖利。台大校長陳文章今天說，會配合相關調查，葉丙成現為借調，期滿要返校任教也沒問題。

葉丙成4月21日在社群媒體發文評論性平案，文中截圖涉及揭露性平事件當事人個資，遭教育部於5月21日移交性平會立案調查。葉丙成向受影響的學生道歉，並撤下發文，請假靜待調查。

後續鏡週刊報導，與葉丙成相關的協會或公司未利益迴避、涉嫌圖利。葉丙成則發表聲明，未曾圖利台灣素養教育協會等，加入教育部前，已辭去協會理事並退出運作。

葉丙成目前是由台灣大學借調到教育部擔任政務次長。台大校長陳文章今天在校務會議後接受媒體聯訪，被問及如何看待葉丙成的相關爭議。

google news透過 Google News追蹤中央社

陳文章表示，性平事件目前由教育部的性平會調查中，若有需要台大配合的部分，都會提供資料。至於未利益迴避等爭議，他是看媒體才知道，不太清楚細節，若台大接獲外界檢舉，有立案的話學校才會處理。

媒體追問葉丙成離開次長職務，是否歡迎他回台大任教。陳文章表示，葉丙成是台大的一份子，到教育部發揮所長，借調期是到明年10月，還有一段時間，期滿後想回台大任教也沒問題，因為葉丙成本來就是台大教師。（編輯：張雅淨）1140607

#台灣大學
#教育部
#葉丙成
#台大
#陳文章
葉丙成
AI素養爭霸賽傳爭議 教育部：經費未補助廠商遭指未利益迴避 葉丙成澄清：未曾圖利相關協會
陳文章
學習歷程爭議遭取消錄取 台大校長籲給空間反省增4+1國定假日 台大擬期末開放一週彈性補課
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：