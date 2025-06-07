葉丙成陷性平、圖利爭議 台大校長：配合相關調查

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（中央社記者陳至中台北7日電）教育部次長葉丙成公開評論性平案引發爭議，目前請假接受調查，後又被媒體指出涉及圖利。台大校長陳文章今天說，會配合相關調查，葉丙成現為借調，期滿要返校任教也沒問題。

葉丙成4月21日在社群媒體發文評論性平案，文中截圖涉及揭露性平事件當事人個資，遭教育部於5月21日移交性平會立案調查。葉丙成向受影響的學生道歉，並撤下發文，請假靜待調查。

後續鏡週刊報導，與葉丙成相關的協會或公司未利益迴避、涉嫌圖利。葉丙成則發表聲明，未曾圖利台灣素養教育協會等，加入教育部前，已辭去協會理事並退出運作。

葉丙成目前是由台灣大學借調到教育部擔任政務次長。台大校長陳文章今天在校務會議後接受媒體聯訪，被問及如何看待葉丙成的相關爭議。

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陳文章表示，性平事件目前由教育部的性平會調查中，若有需要台大配合的部分，都會提供資料。至於未利益迴避等爭議，他是看媒體才知道，不太清楚細節，若台大接獲外界檢舉，有立案的話學校才會處理。

媒體追問葉丙成離開次長職務，是否歡迎他回台大任教。陳文章表示，葉丙成是台大的一份子，到教育部發揮所長，借調期是到明年10月，還有一段時間，期滿後想回台大任教也沒問題，因為葉丙成本來就是台大教師。（編輯：張雅淨）1140607