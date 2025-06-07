凱道成大型都市遊戲場 特公盟將推遊戲時間改革

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）主張兒童應有足夠遊戲權，還我特色公園行動聯盟今天舉行「盡情遊戲日」，將凱道打造成大型都市遊戲場，並宣告將啟動遊戲時間改革，讓「玩」重新成為孩子生活中最自然的事。

還我特色公園行動聯盟成立正式邁入十週年，今天在總統府前凱道舉辦台灣首屆「盡情遊戲日」，響應聯合國所訂定的「國際遊戲日」，向世界傳達台灣對兒童遊戲權益的重視。

今天現場不僅有規劃滑步車、走繩、跑酷、沙板滑水、紙箱建構、泡泡和彩繪等多元遊戲區，各遊戲區融合自由探索與肢體挑戰，雖然下著大雨，但仍有許多家長帶著孩童穿梭個遊戲區間。

響應「盡情遊戲日」總統賴清德今天特別出席與孩子互動擊掌，帶著小朋友走過用輪胎跟竹子搭乘的平衡遊戲，展現對兒童遊戲權的關注。

特公盟理事長王秀娟表示，遊戲是兒童健康發展不可或缺的一部分，特公盟十年來努力改善空間，讓台灣遊戲空間有巨大改變，讓全台超過500座公園從原本單調罐頭遊具轉身為特色公園，也申請街道遊戲申請，總計讓1萬5000名親子一起上街遊玩，更走進校園推動自由遊戲概念，獲得近10所學校自主性舉辦校園遊戲日。

不過，王秀娟表示，台灣的孩子雖然有了更豐富更多元的遊戲空間，但仍常常聽孩子說「我上課的時間比爸媽上班還要長」，因此今天特別舉辦「盡情遊戲日」，希望藉由今天的盛會宣告，未來特公盟不只要改革遊戲空間，更要推動遊戲時間的改革，讓玩變成孩子的日常。

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特公盟秘書長潘汝璧表示，未來將進行政策遊說，盼讓小孩上課時間不要那麼長、到第6或第7節即可，特公盟未來也會規劃多一點孩子休憩活動，讓家長每年安排行事曆時就能將玩樂活動訂下來。

王秀娟表示，期望有一天台灣能成為亞洲第一個將兒少遊戲權提升到國家戰略高度的國家，相信當孩子們能夠盡情遊戲時，他們不只是在玩耍，更是在為國家的未來身心健康的國民作準備。（編輯：李亨山）1140607