珍古德籲多鼓勵年輕人 每天的選擇都影響地球
（中央社記者張雄風台北9日電）國際保育專家珍古德今天表示，年輕人是未來希望，過去世代長期以來在偷走他們的未來，必須多鼓勵年輕人；她並強調，「我們每天的選擇都會影響地球」，應對環境友善。
2020唐獎永續發展獎得主珍古德博士今天接受媒體聯訪，她指出，年輕人是未來的希望，但過去的世代「長期以來一直在偷走他們的未來」（stealing their future for a very long time）。
珍古德認為，當年輕人失去希望時會變得冷漠，這將導致人類走向毀滅，因此必須鼓勵年輕人，讓他們了解個人所能做到的事情；年輕人可以影響他們的父母或祖父母，從而產生巨大的改變。
珍古德也強調「不要放棄」，每個人應在自己的「小角落」努力，正是對抗大規模環境問題的途徑，即使是清理垃圾、關燈、節約用水等微小的行動，如果每個人都這麼做，就能產生巨大差異。
珍古德推動的「根與芽」（Roots & Shoots）計畫，已有75國參與，讓年輕人知道，世界上也有其他地區年輕人也在做著小事，共同讓世界變得更好。
媒體提到，若有些領導者在環保議題上無作為時，她如何保持樂觀和動力繼續工作。珍古德說，科學家指出「我們仍有一點時間」（we've still got window of time），儘管情況嚴峻，但機會之窗尚未完全關閉，可透過集體努力、分享成功經驗，幫助人們相信改變是可能的。
珍古德說，自己「不能放慢速度」，因為時間越來越少，要做的事情和要傳達的訊息太多；她發現許多人聽到她的演講、讀過她的書而重拾希望，因此她必須盡可能努力，觸及更多的人。
談到生死議題，珍古德表示，自己將人生奉獻給觀察世界，從非洲的黑猩猩到推動「根與芽」計畫；當身體死去時，某種東西會繼續存在，「想不出有比發現那是什麼更偉大的冒險了」，對她來說是可接受的。
媒體提問，關於AI在珍古德工作中的應用。她表示，團隊使用AI識別不同的黑猩猩，甚至為牠們命名。然而，她也表示，自己對AI的涉獵不深，因為年紀大了，這不是她的專長領域。
珍古德最後表示，「我們每天的選擇都會影響地球」，鼓勵人們選擇對環境友善，她夢想中的世界，是一個動物與人類可以某種程度和平共存的星球；所謂的「成功」，應該是擁有足夠資源過上幸福生活，而不是無止盡地追求更多權力或金錢。
珍古德是國際知名的靈長類動物學家、環境保育人士與行動倡議者，以對非洲坦尚尼亞野生黑猩猩的田野研究聞名全球，是目前世界上歷時最長的野生黑猩猩研究；時至今日，珍古德持續奔走於世界各地，推動永續與和平價值。（編輯：吳素柔）1140609
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