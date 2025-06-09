珍古德籲多鼓勵年輕人 每天的選擇都影響地球

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（中央社記者張雄風台北9日電）國際保育專家珍古德今天表示，年輕人是未來希望，過去世代長期以來在偷走他們的未來，必須多鼓勵年輕人；她並強調，「我們每天的選擇都會影響地球」，應對環境友善。

2020唐獎永續發展獎得主珍古德博士今天接受媒體聯訪，她指出，年輕人是未來的希望，但過去的世代「長期以來一直在偷走他們的未來」（stealing their future for a very long time）。

珍古德認為，當年輕人失去希望時會變得冷漠，這將導致人類走向毀滅，因此必須鼓勵年輕人，讓他們了解個人所能做到的事情；年輕人可以影響他們的父母或祖父母，從而產生巨大的改變。

珍古德也強調「不要放棄」，每個人應在自己的「小角落」努力，正是對抗大規模環境問題的途徑，即使是清理垃圾、關燈、節約用水等微小的行動，如果每個人都這麼做，就能產生巨大差異。

珍古德推動的「根與芽」（Roots & Shoots）計畫，已有75國參與，讓年輕人知道，世界上也有其他地區年輕人也在做著小事，共同讓世界變得更好。

媒體提到，若有些領導者在環保議題上無作為時，她如何保持樂觀和動力繼續工作。珍古德說，科學家指出「我們仍有一點時間」（we've still got window of time），儘管情況嚴峻，但機會之窗尚未完全關閉，可透過集體努力、分享成功經驗，幫助人們相信改變是可能的。

珍古德說，自己「不能放慢速度」，因為時間越來越少，要做的事情和要傳達的訊息太多；她發現許多人聽到她的演講、讀過她的書而重拾希望，因此她必須盡可能努力，觸及更多的人。

談到生死議題，珍古德表示，自己將人生奉獻給觀察世界，從非洲的黑猩猩到推動「根與芽」計畫；當身體死去時，某種東西會繼續存在，「想不出有比發現那是什麼更偉大的冒險了」，對她來說是可接受的。

媒體提問，關於AI在珍古德工作中的應用。她表示，團隊使用AI識別不同的黑猩猩，甚至為牠們命名。然而，她也表示，自己對AI的涉獵不深，因為年紀大了，這不是她的專長領域。

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珍古德最後表示，「我們每天的選擇都會影響地球」，鼓勵人們選擇對環境友善，她夢想中的世界，是一個動物與人類可以某種程度和平共存的星球；所謂的「成功」，應該是擁有足夠資源過上幸福生活，而不是無止盡地追求更多權力或金錢。

珍古德是國際知名的靈長類動物學家、環境保育人士與行動倡議者，以對非洲坦尚尼亞野生黑猩猩的田野研究聞名全球，是目前世界上歷時最長的野生黑猩猩研究；時至今日，珍古德持續奔走於世界各地，推動永續與和平價值。（編輯：吳素柔）1140609

2020年唐獎永續發展獎得主、國際知名保育專家珍古德（Jane Goodall）（圖）9日在唐獎教育基金會接受媒體聯訪，並帶著黑猩猩絨毛娃娃一同出席與會。中央社記者趙世勳攝 114年6月9日

2020年唐獎永續發展獎得主、國際知名保育專家珍古德（Jane Goodall）（右）9日在唐獎教育基金會接受媒體聯訪，唐獎教育基金會執行長陳振川（左）致贈禮品。中央社記者趙世勳攝 114年6月9日

珍古德教育及保育協會邀請國際知名靈長類動物學家暨聯合國和平大使珍古德（Jane Goodall）（圖）來台演講，並安排珍古德9日於唐獎基金會接受媒體聯訪，回應自然環境保育相關議題。中央社記者趙世勳攝 114年6月9日