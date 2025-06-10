吳德榮：南海熱帶系統水氣增 12日起防劇烈降雨

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象專家吳德榮表示，最新歐美模式模擬，南海的熱帶系統預估14日前後在廣東一帶登陸，侵台機率低；但12至14日其外圍水氣移入，大氣極不穩定，有劇烈降雨潛勢。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲系集模式路徑模擬圖顯示，南海的熱帶系統偏西緩慢移動，再轉北逐漸迴轉，14日前後在廣東一帶登陸；美國系集模式有類似模擬，但登陸的時間、地點都有差異。

吳德榮說，兩模式模擬直接侵台的機率都很低，對台灣主要是其外圍水氣的間接威脅。由於各國模式不可避免的、都有誤差、且還會再調整，應持續注意最新的資料。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣熱如炎夏，全台最高氣溫直逼38度，注意防曬、防中暑；大氣不穩定，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，東半部水氣漸增、局部短暫降雨的機率逐日提高。

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吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，12至14日南海的熱帶系統（熱帶性低氣壓或颱風）外圍水氣移入，導致大氣極不穩定，有帶來「劇烈降雨」的潛勢；12日以東半部、南部的機率最高，13日起則影響範圍擴大、氣溫則因降雨而稍降。

吳德榮提到，15至18日各地恢復晴時多雲，天氣熱如夏；但大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部沿海偶有局部短暫降雨的機率。（編輯：謝雅竹）1140610