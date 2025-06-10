治療失智症新藥 亞東醫院6/19打全台首針

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）失智症藥物治療時代來臨，台灣核准2款阿茲海默症新藥，適用對象為早期患者，用藥1至1.5年可清除致病類澱粉蛋白，亞東醫院19日打全台首針，醫師說，新藥僅是延緩發作，非根治。

阿茲海默症是失智症最常見病因，多數科學家相信，其主要病因是腦內堆積了過多的有害蛋白質「類澱粉」，阿茲海默症新藥通過審查，為20年來首款阿茲海默新藥。亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興今天向媒體透露，亞東預計6月19日施打，可能成全台灣第1針。

甄瑞興說明，台灣失智症個案約35萬人，6至7成為阿茲海默症，其中約半數符合使用資格，粗估不到10萬人。光是篩選出適用患者就是大工程，這款藥物未來有望在醫院、診所皆可自費使用，年藥費約新台幣100多萬元。

甄瑞興說，這2款藥物約需使用1至1.5年，才能清除致病類澱粉蛋白，即使打藥仍要持續追蹤，當類澱粉蛋白數值降低，還是需要定期回診，若類澱粉蛋白再度上升至應該用藥的數值，就必須再次施打，新藥不是根治，只是延緩發病。

甄瑞興提醒，若是天生帶有易出血性基因，或正在服用抗凝血藥物者，都不是阿茲海默症新藥適用對象；這2款新藥均有腦出血與腦水腫風險，根據臨床資料，約3%的患者可能出現點狀出血或水腫，由於全球各國都剛開始使用新藥，療效與副作用仍待評估。

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另外，「Tau蛋白」在腦部沉積也與阿茲海默症發生有關，甄瑞興說，「Tau蛋白抗體治療」現階段仍在研發中，若未來藥物問世，與現行的清除類澱粉蛋白藥物合併使用，雞尾酒療法有望再延長阿茲海默症患者的病情穩定期。

根據衛生福利部食品藥物管理署公開資訊，leqembi、kisunla分別於今年初獲得藥證許可，可用於治療阿茲海默症引起的輕度認知障礙和輕度阿茲海默症患者，但皆限於帶有特定對位基因異型合子者（APOEε4 heterozygous）或未帶有載脂蛋白Eε4基因者（non-carrier）。（編輯：李亨山）1140610