教育部邀學人分享留學 她敲了諾貝爾獎得主的門

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北10日電）教育部今天舉辦留學宣導會，英國劍橋大學博士温明璇專攻幹細胞領域，曾申請進入某實驗室被拒絕，鼓起勇氣轉而去敲諾貝爾獎得主古爾登（John Gurdon）的門，終獲同意成為門生。

教育部為了推廣各項留學獎學金計畫，今天在台北邀請4名學人分享經驗，現場與學子對談。獲得公費留學獎學金的英國劍橋大學博士温明璇提到，正當要準備出國讀書之際，一直支持她深造的父親過世，讓她一度猶豫是否還要繼續念更高的學位。

後來，温明璇還是轉念，覺得父親離世這樣痛苦的關卡都能撐過，出國唸書一定也沒問題，於是決定堅持下去，到國外追尋夢想。然而，她在國外也不是一帆風順，曾申請進入某間實驗室卻被拒絕，讓她備受打擊。

她轉而鼓起勇氣，敲了諾貝爾獎得主古爾登（John Gurdon）的門，沒想到一個月後獲得古爾登同意，成為他的門生。温明璇推測，其中一個原因是她具備台灣的公費留考身分，被國際認可，因而能在眾多學生中被老師看到。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一方面，德國柏林工業大學博士江宣怡分享，如果沒有公費留考，她的求學之路一定不會那樣順利。除了老師在挑研究生時，公費留考身分是一大亮點。當初進入德國時，她拿出公費留考證明，馬上就獲得5年的簽證，其他同學往往只獲得一年。

教育部主秘林伯樵表示，台灣有良好的研究與學習環境，但海外進修仍是實現夢想的重要途徑。在年輕學子追夢的路上，教育部會盡可能地給予陪伴和支持，這些政策不僅為個人發展提供機會，也是為國家培育國際化高階人才，增進台灣在國際舞台的競爭力。（編輯：李亨山）1140610