奇美醫院：高程度染色體鑲嵌型胚胎 可產健康嬰

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）奇美醫院生殖醫學科針對過去6年間個案進行研究，發現過去被認為成功率極低的高程度染色體鑲嵌型胚胎，不僅著床成功率佳，追蹤新生兒健康良好，增加治療不孕症選項。

奇美醫院婦產部長蔡永杰今天在院內衛教宣導會表示，這項研究回顧2018年8月至2024年12月臨床數據，共有15名女性接受單一鑲嵌型胚胎移植（single embryo transfer, SET），其中10人成功懷孕，且均順利足月分娩，活產率達100%。

蔡永杰指出，這15名個案中有9人植入異常細胞比例高達50%至79%的「高程度染色體鑲嵌型胚胎」，其中6人順利懷孕，並均產下發展正常的健康寶寶。

他表示，經產前與產後檢查，並未發現染色體或結構異常，活產率遠優於過去國際文獻中報告的50%以下，也讓「高程度染色體鑲嵌型胚胎」從過去被建議放棄的選項，成為可考慮的希望。

蔡永杰說，高程度染色體鑲嵌型胚胎可能具有自我修復能力，能選擇性去除異常細胞，不只成功懷孕，生出來的寶寶也非常健康，依據衛生福利部國民健康署的「6個月至7歲兒童發展篩檢」，各年齡階段進行追蹤評估，此次研究中的10名兒童均獲得滿分通過。

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他表示，對於許多不孕夫妻而言，若療程中胚胎報告顯示「無正常胚胎可用」，往往讓希望瞬間破滅，此次實證研究指出，「高程度染色體鑲嵌型胚胎」並非完全失去著床與活產能力，對於在無其他正常胚胎可用，僅剩不同程度鑲嵌型胚胎的夫妻來說，可做為安全且具有效益的選擇。

蔡永杰建議，未來應進一步擴大研究規模與追蹤年限，希望能改變臨床實務對高程度染色體鑲嵌型胚胎的選擇標準，給不孕夫妻更多機會圓夢。（編輯：戴光育）1140610