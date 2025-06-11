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7縣市大雨特報 新竹嘉義台南山區防暴雨

2025/6/11 15:55（6/11 16:44 更新）
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中央氣象署11日下午發布桃竹苗等7縣市大雨特報。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署11日下午發布桃竹苗等7縣市大雨特報。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北11日電）交通部中央氣象署今天下午發布桃竹苗等7縣市大雨特報，其中針對新竹、嘉義、台南發布山區暴雨災防告警，提醒此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

氣象署發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天桃園、新竹、台南地區及苗栗、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水；預估降雨持續至晚間。

大雨地區為桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市。

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氣象署同時發布大雷雨即時訊息，新北市、桃園市、新竹縣、高雄市、台南市、嘉義縣等地慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署同時針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）、嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布山區暴雨災防告警，提醒此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。（編輯：管中維）1140611

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