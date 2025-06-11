颱風蝴蝶生成對台無直接影響 今晚起花東中南部防大雨

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（中央社記者張雄風台北11日電）中央氣象署表示，今年第1號颱風蝴蝶已在今天上午生成，未來將往海南島移動、接著北轉進入廣東一帶，對台灣無直接影響；但今晚起水氣增，花東及中南部易有局部大雨，並有長浪發生機率。

中央氣象署今天發布颱風生成訊息，原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓，今天上午增強為今年第1號颱風「蝴蝶（WUTIP）」，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑80公里。

氣象署預報員官欣平表示，蝴蝶會持續朝西北西方向前進，未來會在海南島附近北轉，對台灣無直接影響；不過蝴蝶將帶動整個低壓帶北移，預估今晚起台灣會受到低壓帶影響，花東及中南部易有局部大雨，沿海風浪也會明顯增加，並有長浪發生的機率。

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官欣平說，預估蝴蝶會維持輕颱強度，接著就會接觸陸地，增強為中颱的機會並不高。

根據資料，今年是自2016年以來颱風生成最晚的一年，2016年西北太平洋共有26個颱風生成，數量接近平均值狀態，但上半年因太平洋高壓籠罩及大氣環流不利強對流維持與增強，6月底前無颱風生成，2016年首颱為7月3日的「尼伯特」；至於史上最晚首颱為1998年7月9日的「妮蔻兒」。（編輯：黃名璽）1140611