加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活

改善預立醫療簽署率 林靜儀：讓大眾了解醫療決策

2025/6/12 10:20（6/12 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院社會福利及衛生環境委員會12日舉行病人自主權利法修法公聽會，衛福部政務次長林靜儀（圖）在會前受訪，她談及預立醫療簽署率改善問題。中央社記者郭建伸攝 114年6月12日
立法院社會福利及衛生環境委員會12日舉行病人自主權利法修法公聽會，衛福部政務次長林靜儀（圖）在會前受訪，她談及預立醫療簽署率改善問題。中央社記者郭建伸攝 114年6月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北12日電）病人自主權利法上路多年，但預立醫療的簽署率不到1%。衛福部政務次長林靜儀今天受訪表示，不同的生命週期會對自己的醫療決定有所變動，畢竟預立醫療是很大決策，仍會朝向讓大眾了解自己的醫療決策。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行病人自主權利法修法公聽會，邀集行政機關及專家學者與會。

媒體詢問，病人自主權利法雖上路多年，但簽署率僅0.45%遭立委質疑，衛福部要如何改善。

林靜儀表示，衛福部還是朝向讓社會大眾對自己未來的醫療決策有一定程度了解，畢竟預立醫療是一個很大的決策，衛福部賦予預立醫療簽署後的效力越強，或是讓其可近性越高，更前端的事情就是讓民眾知道，相關醫療程序會對病人、家屬造成什麼影響。

林靜儀表示，病人自主權利法上路只有幾年，民眾在不同的生命週期會對自己的醫療決定有所變動，這是一個複雜嚴肅的議題，希望民眾都能了解，若願意簽署，衛福部會讓過程更為順利。

google news透過 Google News追蹤中央社

媒體也詢問，宜蘭某家醫院被投訴有器官捐贈爭議，目前衛福部的調查結果為何。

林靜儀表示，衛福部有請器官捐贈中心去調查，器捐中心今天下午會有公開說明。（編輯：楊凱翔）1140612

#立法院
#林靜儀
#衛福部
#病人自主權利法
#社會福利及衛生環境委員會
林靜儀
澎湖城鎮韌性演習 驗證離島對複合災害應變能力迎高齡與少子化 林靜儀提慢性病與幼兒專責計畫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：