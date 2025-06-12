改善預立醫療簽署率 林靜儀：讓大眾了解醫療決策

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北12日電）病人自主權利法上路多年，但預立醫療的簽署率不到1%。衛福部政務次長林靜儀今天受訪表示，不同的生命週期會對自己的醫療決定有所變動，畢竟預立醫療是很大決策，仍會朝向讓大眾了解自己的醫療決策。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行病人自主權利法修法公聽會，邀集行政機關及專家學者與會。

媒體詢問，病人自主權利法雖上路多年，但簽署率僅0.45%遭立委質疑，衛福部要如何改善。

林靜儀表示，衛福部還是朝向讓社會大眾對自己未來的醫療決策有一定程度了解，畢竟預立醫療是一個很大的決策，衛福部賦予預立醫療簽署後的效力越強，或是讓其可近性越高，更前端的事情就是讓民眾知道，相關醫療程序會對病人、家屬造成什麼影響。

林靜儀表示，病人自主權利法上路只有幾年，民眾在不同的生命週期會對自己的醫療決定有所變動，這是一個複雜嚴肅的議題，希望民眾都能了解，若願意簽署，衛福部會讓過程更為順利。

透過 Google News 追蹤中央社

媒體也詢問，宜蘭某家醫院被投訴有器官捐贈爭議，目前衛福部的調查結果為何。

林靜儀表示，衛福部有請器官捐贈中心去調查，器捐中心今天下午會有公開說明。（編輯：楊凱翔）1140612