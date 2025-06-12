行人入侵軌道遭台鐵自強號撞上 影響34列次

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台鐵公司表示，今天晚間6時38分大林至斗南間西正線，有行人入侵軌道遭一列144次自強號撞上，目前已於晚間10時06分恢復雙線行車，這起事故共影響34列次、累計延誤2864分鐘。

台鐵今晚大林至斗南西正線（石龜站南端、K276+950）發生死傷事故，一度造成大林至斗南間雙線不通，後來採單線雙向行車。台鐵指出，經蒐證處理後，晚間10時06分起恢復雙線行車，斗南至基隆144次停駛，編組迴送彰化。

為維護現場處理後續事宜工作人員安全，台鐵表示，該處東西正線限速每小時25公里慢行，並自晚間10時10分起解除一級應變小組，經統計這起事故共影響34列次、累計延誤2864分鐘。（編輯：陳彥鈞）1140612