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西南風增強南部成降雨熱區 各地留意短延時強降雨

2025/6/13 08:25
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（中央社台北13日電）中央氣象署今天表示，熱帶性低氣壓減弱，但環流仍挾帶充沛水氣，台灣附近風向逐漸轉為西南風，使南部降雨明顯增強，各地也易有短延時強降雨出現，局部並有大雨出現機率。

氣象署網站發布訊息指出，熱帶性低氣壓於昨日晚間9時中心進入台東長濱，隨後受地形影響，近中心結構被破壞並減弱為低氣壓，不過其環流仍挾帶充沛水氣，台灣附近風向逐漸轉為西南風，使南部地區降雨明顯增強。

氣象署表示，今天西南風增強，水氣多、天氣相當不穩定，各地易有短延時強降雨出現，局部並有大雨出現的機率，其中在嘉義以南及東南部地區為降雨熱區，尤其南部地區降雨最持續、明顯，可能有局部大雨甚至豪雨發生，強對流常伴隨雷擊及強陣風，外出注意天氣變化並記得攜帶雨具。

氣溫方面，氣象署表示，各地高溫約攝氏28至31度，低溫約25、26度，沒下雨時仍感受悶熱。

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至於離島天氣，澎、金、馬祖均有短暫陣雨或雷雨；氣溫方面，澎湖26至29度，金門26至30度，馬祖26至30度。

此外，各沿海及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；且南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率；適逢大潮，南部的低窪地區易有積淹水現象，多加留意。（編輯：謝雅竹）1140613

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