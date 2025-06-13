夏日戲水季來臨 台電提醒遠離水力電廠放流區域

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（中央社記者曾智怡台北13日電）夏日戲水季節到來，水力電廠下游連兩日發生民眾進入發電放流水域受困事件。台電提醒，水力電廠運用溪流水力資源及高低差距進行發電，可能導致下游河川水位短時間迅速上升，為確保安全，電廠下游皆設警示公告，請民眾小心並遠離相關水域。

台電透過新聞稿表示，11日翡翠電廠下游發生民眾車輛進入新店溪河道擱淺，導致原訂中午啟動的機組延後至人員安全撤離並進行放水廣播後啟動。

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另外，大甲溪電廠12日下午1時許接獲消防隊通報，民眾在大甲溪東勢大橋下受困沙洲，台電為配合救援，電廠谷關、天輪及馬鞍機組隨即減少發電約30萬瓩，並於救援完畢，昨天下午4時左右恢復正常發電。

台電指出，水庫及電廠下游水域，皆設告示牌警示民眾遠離相關水域。水力發電開始前1小時或負載增加前，會同步啟動放水或加大放水量，為確保民眾安全，電廠會透過沿岸廣播系統警示，提醒民眾立即撤離河川及河岸區域，請民眾提高警覺並配合遠離現場，避免意外事件發生。（編輯：萬淑彰）1140613