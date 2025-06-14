搶攻北美客群 觀光署設西雅圖服務分處

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）為搶攻北美海外旅遊客群，交通部觀光署當地時間13日在美國西雅圖舉行觀光署駐西雅圖台灣觀光服務分處（TTIC）揭牌儀式。觀光署表示，看好西雅圖航線成長，深化北美布局。

觀光署發布新聞稿表示，今年台灣與北美主要城市直航每週達近190架次，市場動能持續擴張，其中又以西雅圖航線成長最為顯著，讓西雅圖成為台灣連結美國西北部的重要門戶，密集航網也為台灣開拓客源帶來利多。

駐西雅圖辦事處長甄國清出席觀光署駐西雅圖台灣觀光服務分處揭牌儀式，他致詞時表示，駐西雅圖台灣觀光服務分處的成立，象徵著台灣與美國西北地區交流邁入新階段，未來將透過觀光與文化連結，開啟更多雙邊互動的契機。

觀光署國際組長黃易成表示，西雅圖是美國通往亞洲的重要航空樞紐，目前除了長榮航空直飛台北，中華航空也重新開航，星宇航空與達美航空相繼加入，一年內飛往台灣的航班增加4倍，美國旅客前往台灣更加便利，增加來台旅遊觀光的機會。

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駐西雅圖台灣觀光服務分處成立後，觀光署指出，將結合多元場域與在地資源，陸續推出多項推廣活動，全面提升台灣觀光品牌的北美能見度，包括今年8月的Two Days Taiwan Immersive Festival打造沉浸式夜市體驗、9月在機場舉行的Hey Hey Taipei中轉轉機推廣裝置藝術。

其他還有今年10月與明年3月聯手業者推出限時台灣旅遊促銷專案、5月進駐Denver Marathon強化戶外旅遊形象，以及6月參與Seattle Pride展現台灣多元包容精神。（編輯：張雅淨）1140614