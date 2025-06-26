嘉縣永慶高中與嘉大資工系簽MOU 合作推動AI教育

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣永慶高中與嘉義大學資工系今天簽署「夥伴學校策略合作備忘錄（MOU）」，建立跨校合作夥伴關係，攜手推動AI與程式設計教育，為學生打造多元與優質學習資源。

永慶高中校長郭春松告訴中央社記者，本次簽署MOU為促進雙方在教育、師資、學術資源等領域的深度交流與合作。

郭春松說，嘉大資訊工程學系將定期派遣師資至永慶高中進行AI（人工智慧）與資訊科技相關講座與課程，提升學生的學習視野與專業素養，並鼓勵教師進修嘉大碩博士班，以強化教學能量，持續深耕專業能力。

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嘉義大學資工系主任林楚迪表示，雙方合作是攜手推動科技教育的典範，也期望能培育出更多具有創造力與實務能力的科技人才，共同為嘉義地區的教育與產業注入新能量。

郭春松強調，永慶高中設有「AI科技特色班」，結合程式設計與人工智慧核心課程，並配合APCS（大學程式設計先修檢測）、機器學習、生成式AI應用與資安等實作課程，屢創佳績。學生們在國際太空站KIBO機器人挑戰賽、世界青少年發明展、全國電子設計競賽等舞台上嶄露頭角，成績斐然。（編輯：李錫璋）1140626