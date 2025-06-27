台灣聲樂家羅馬辦聖年演唱會 義參議員讚精采絕倫

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（中央社記者黃雅詩羅馬26日專電）「台義聖年聯合聲樂演唱會」今晚在羅馬舉行首演，義大利國會友台協會主席、參議員馬蘭（Lucio Malan）等多位貴賓出席。馬蘭盛讚音樂會水準極高、精采絕倫，展現了台義之間的友誼。

今年正逢天主教每25年一度的禧年（又稱聖年），旅居海外多年的前師大音樂系教授任蓉，親率5名台灣優秀聲樂家及任蓉表演藝術學坊10名歌手，到義大利交流演出。5名聲樂家包括女高音耿立、劉夢潔、謝孟潔、男中音趙方豪、男高音黃奕誠。

首場演出今晚在羅馬的羅西尼劇院（Teatro Rossini）舉行，駐教廷大使賀忠義，及目前擔任台北市義大利商會會長的前駐義代表李新穎等多位貴賓出席。

馬蘭接受中央社訪問表示，有些台灣表演者曾在羅馬學習，他很高興看見這些聲樂家在羅馬完成部分音樂之旅後，回到台灣表演，又到世界各地演出，然後再度重返義大利參加禧年音樂會，「這場美好音樂會展現了中華民國台灣和義大利之間的友誼」。

曾長期擔任國立羅馬音樂院（Conservatorio Santa Cecilia）教授的費蘭特（Anna Maria Ferrante）受邀擔任顧問，提供表演者聲樂技巧、詮釋角度的建議。她向中央社表示，今晚安排的節目很有趣，表演者的聲音都很適合，是非常令人愉快的音樂會。

費蘭特表示，國立羅馬音樂院的學生來自世界各地，近年來自中國、韓國的學生愈來愈多，尤其韓國學生源源不絕，學成後回到韓國成為優秀教師，因此現在韓國已有一所教授義大利正宗聲樂唱法的學校。

費蘭特說，中國學生增加是比較近期的情況，「我必須說，來自台灣的學生很少，我教書多年來只有遇到耿立一個台灣學生。」她表示，很希望未來能有更多台灣學生到羅馬學習聲樂。

曾在羅馬音樂院學習5年的女高音耿立向中央社表示，很感謝有此機會，讓曾在羅馬留學的台灣聲樂家感覺像「回娘家」演出，對她來說很有意義，因為通常回台灣母校演出較有機會，但要能回到外國母校演出很難得，且又是整個由台灣音樂家組成的團體，因此意義非凡。

耿立說，這次音樂會選擇的曲目也很有誠意，可以展現每個人的看家本領，端出精采曲目回到羅馬演唱，她很高興有份於這次聖年台義音樂會，可以透過美好音樂來祝福世界。

女高音劉夢潔受訪表示，她沒有預期可在短期間完成籌畫這麼大的活動，很感謝富邦金控、駐教廷使館、駐義代表處各單位合力協助幫忙，讓5位很熱愛唱歌的台灣聲樂家齊聚羅馬，慶祝這個難得25年一度的聖年。

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劉夢潔表示，能參加音樂會讓她感到非常榮幸，因為她待在義大利求學工作長達11年，28日將回到母校羅馬音樂院表演，等於是在她成長的地方唱歌，讓她特別有感觸、很期待。

接下來還有三場演出，分別是28日在羅馬國立音樂院演藝廳（Sala Accademica del Conservatorio S.Cecilia di Musica）；29日在佛羅倫斯的聖母瑪利亞十字教堂（S. Maria Vergine della Croce al Tempio），以及7月3日在駐米蘭辦事處。（編輯：陳承功）1140627

女高音劉夢潔（左）、男中音趙方豪（右）26日晚間在羅馬羅西尼劇院舉行的台義聖年音樂會當中演出。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月27日

參議員馬蘭（Lucio Malan）26日接受中央社訪問，盛讚台灣聲樂家舉行的音樂會水準極高、精采絕倫，展現了台義之間的友誼。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月27日

前國立羅馬音樂院教授費蘭特接受中央社訪問表示，希望未來有更多台灣學生到羅馬學習聲樂。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月27日