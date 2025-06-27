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「原來台灣不像中國」 寮國旅客感受台灣溫柔魅力

2025/6/27 16:22（6/27 16:48 更新）
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蕭清松（站立者）在寮國首都永珍經營旅行社，他觀察，老一輩寮國人早年學中文都是學正體字，對台灣有一定感情，年輕一代受泰國影響也對台灣很好奇。中央社記者陳家倫永珍攝 114年6月27日
蕭清松（站立者）在寮國首都永珍經營旅行社，他觀察，老一輩寮國人早年學中文都是學正體字，對台灣有一定感情，年輕一代受泰國影響也對台灣很好奇。中央社記者陳家倫永珍攝 114年6月27日
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（中央社記者陳家倫河內27日專電）台商蕭清松在寮國永珍經營旅行社，原想帶台灣人探索寮國，卻意外促成寮國旅客赴台旅遊，並一改寮國旅客對台印象，「相比中國，台灣人溫柔的個性與生活方式其實更貼近日本。」

蕭清松與寮國的緣分始於學術研究，他在國立暨南大學念博士班時，因為對海外華人社群的發展感到好奇，2017年首度踏上寮國探秘，至2020年初COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，共造訪寮國近10次。

蕭清松很愛旅行，當他發現寮國竟然沒有什麼台灣旅客，便突發奇想要在寮國首都永珍（Vientiane）成立一家旅行社。他於2020年7月著手申請執照，並在2022年寮國COVID-19疫情解封後正式定居永珍。

永珍的台商企業與個人加起來大約近百，過去雖不乏有當地台商將生意觸角拓展至旅遊業，但大多是投資或副業性質，蕭清松則是自己擔任旅行社負責人，一開始更只有一名員工，大小事幾乎統統得親力親為。

蕭清松表示，旅行社最初設定是帶台灣人到寮國旅遊，但扎根寮國後，才發現寮國人對台灣很有興趣，首先是1975年寮國共產黨建政前，當地民眾學中文都學正體字，老師都是台灣派來的，使得老一輩的寮國人對台灣很有感情。

他說，至於寮國年輕一代在流行文化上受泰國影響很深，他們看到泰國民眾透過各種媒體平台發布赴台旅遊的照片或訊息，也跟著對台灣產生好奇與嚮往，「覺得台灣是個值得造訪的旅遊目的地。」

交通部觀光署2024年7月首度前往寮國舉行推廣會，寮國業者與媒體共50人到場和台灣業者交流。蕭清松指出，推廣會結束後，很多寮國業者都來找他洽談赴台遊，他的旅行社開始規律出團去台灣。

蕭清松觀察，台灣對寮國旅客來說還是個新興旅遊市場，一些指標性的景點，像是台北101、日月潭都很受歡迎；另外因為泰國遊客很愛去龍山寺、九份，寮國旅客自然將這兩處列為台灣必訪景點。

許多寮國人赴台旅遊後，對台灣的印象大為翻轉。在蕭清松的旅行社擔任導遊的Hinsila表示，沒去台灣前，不少寮國人原以為台灣與中國無異，實際造訪才發現台灣人溫柔的個性及生活方式其實更像日本、新加坡。

Hinsila觀察，寮國旅客察覺到台灣的「不一樣」之後，就會向她詢問台灣的歷史，想更加了解台灣社會的發展過程；此外，台灣美食也是一個觀光亮點，不少寮國旅客都會指定要喝奶茶，還會買即溶包與親友分享。

一步步認識寮國的市場潛力後，蕭清松近來在外國政要到訪寮國的必經幹道上開了一間按摩店，裡頭擺設台灣的觀光宣傳看板，除向寮國民眾與外國背包客推廣台灣，並同時成為台灣觀光客與他「相認」的媒介。

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蕭清松表示，台灣旅客看到永珍竟有台灣人開的按摩店通常都很驚訝，再來因為市面上關於寮國的旅遊資訊不多，台灣旅客經常會向他打聽相關資訊，包括中寮鐵路車票怎麼訂、換匯與美食資訊。

隨著按摩店逐漸成為「旅客服務中心」，蕭清松表示，未來除了持續在店內向外國旅客推廣台灣，也希望為在寮國旅遊遇到困難的台灣旅客提供協助，讓按摩店成為可靠的據點，協助旅客盡興暢遊、平安返家。（編輯：陳慧萍）1140627

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蕭清松（左）在寮國經營旅行社，近來又在永珍市區開了一家按摩店，許多台灣背包客到寮國旅遊都會去和他「相認」，順便詢問當地旅遊資訊。中央社記者陳家倫永珍攝 114年6月27日
蕭清松（左）在寮國經營旅行社，近來又在永珍市區開了一家按摩店，許多台灣背包客到寮國旅遊都會去和他「相認」，順便詢問當地旅遊資訊。中央社記者陳家倫永珍攝 114年6月27日
到寮國永珍旅遊的台灣背包客一看到按摩店內的台灣觀光宣傳立牌就會問：「老闆是台灣人嗎？」進而與蕭清松「相認」。中央社記者陳家倫永珍攝 114年6月27日
到寮國永珍旅遊的台灣背包客一看到按摩店內的台灣觀光宣傳立牌就會問：「老闆是台灣人嗎？」進而與蕭清松「相認」。中央社記者陳家倫永珍攝 114年6月27日
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