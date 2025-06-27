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新北新店累積雨量85毫米 西半部28日防局部雷陣雨

2025/6/27 17:27（6/27 17:37 更新）
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中央氣象署27日下午針對多個縣市發布大雨特報，影響時間恐持續至入夜。台北市中正區午後大雨，雨勢驚人，街頭民眾撐傘快步前行。中央社記者王飛華攝 114年6月27日
中央氣象署27日下午針對多個縣市發布大雨特報，影響時間恐持續至入夜。台北市中正區午後大雨，雨勢驚人，街頭民眾撐傘快步前行。中央社記者王飛華攝 114年6月27日
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（中央社記者黃巧雯台北27日電）交通部中央氣象署表示，今天降雨最多的地區位於新北市新店區，截至下午4時50分已累積85毫米，明天、29日台灣西半部、東半區山區仍須留意局部短暫雷陣雨。

根據氣象署統計，截至下午4時50分，今天累積雨量以新北市新店區85毫米最多，其次為高雄市楠梓區77毫米，而屏東縣泰武鄉、新北市土城區累積雨量各71、66.5毫米。

圖為氣象署27日下午5時發布雨量累積圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
圖為氣象署27日下午5時發布雨量累積圖。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，未來一週天氣型態以午後雷陣雨為主，明天、29日台灣西半部、東半區山區有局部短暫雷陣雨，而午後雷陣雨範圍間縮減，主要以偏山區或近山區的平地為主。

他說，未來兩天南部跟中部以北的山區仍會有局部大雨，而東南部、恆春半島會有不定時零星短暫陣雨。

氣溫部分，張承傳指出，未來一週都是高溫炎熱，各地高溫攝氏31至35度，大台北、中南部近山區、花東縱谷有機會出現局部36度以上高溫。

張承傳表示，6月30日至7月2日太平洋高壓增強，大雨機率相對減少，但西半部和東半部山區還需留意有局部午後雷陣雨，東南部、恆春半島有些零星短暫陣雨。

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張承傳指出，7月3至5日南海可能會有個低壓帶，偏南風會帶來一些水氣，南部會有不定時零星短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主。

張承傳表示，近期南海至菲律賓東方海面為一大低壓帶，有利於熱帶系統發展，但其發展強度、位置及個數有較大不確定性，還須持續觀察。（編輯：林恕暉）1140627

#土城區
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#泰武鄉
#新店區
#中央氣象署
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