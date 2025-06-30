華航飛釜山降落疑未及時轉彎 民航局調查

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）華航CI186桃園飛釜山航班25日降落時，傳疑未依規及時轉彎，險撞山頭；民航局表示已著手調查，華航則稱降落時未達穩定進場條件，依程序重飛，第2次進場均符穩定標準。

中華航空CI186桃園飛釜山航班，12日在釜山機場發生降錯跑道狀況。前機師詹姆士（王天傑）昨晚在直播中表示，25日華航CI186桃園飛釜山航班在同一跑道降落前，未依規定及時轉彎，導致超越南海高速公路界線，差點撞上山頭。

交通部民用航空局今天表示，華航CI186桃園飛釜山航班6月中在釜山機場發生降錯跑道事件後，已要求業者針對執行特殊機場任務組員，應依規定完成訓練，並應確實依相關操作程序飛航。

民航局表示，25日華航再於同一機場發生疑似飛安相關事件，民航局除了進行調查，並立即要求華航檢討此事，針對飛航組員增加模擬機操作訓練等相關強化措施，強化飛航作業安全。

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華航透過文字訊息回應，25日CI186桃園飛釜山航班準備降落時，因航機未達穩定進場條件，為確保飛行安全，機組人員依程序執行重飛。

華航強調，穩定進場是民航主管機關所鼓勵，以維護飛航安全；第2次進場均符合穩定標準，航機順利降落在釜山機場，未來將持續針對場站特性，加強組員通告提醒與訓練。（編輯：吳素柔）1140630