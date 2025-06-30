加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
內政部公布防空避難指引 說明防護姿勢、避難位置選擇等應變方式
首頁 / 生活

華航飛釜山降落疑未及時轉彎 民航局調查

2025/6/30 13:54（6/30 14:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為華航在桃園機場服務櫃台。（中央社檔案照片）
圖為華航在桃園機場服務櫃台。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北30日電）華航CI186桃園飛釜山航班25日降落時，傳疑未依規及時轉彎，險撞山頭；民航局表示已著手調查，華航則稱降落時未達穩定進場條件，依程序重飛，第2次進場均符穩定標準。

中華航空CI186桃園飛釜山航班，12日在釜山機場發生降錯跑道狀況。前機師詹姆士（王天傑）昨晚在直播中表示，25日華航CI186桃園飛釜山航班在同一跑道降落前，未依規定及時轉彎，導致超越南海高速公路界線，差點撞上山頭。

交通部民用航空局今天表示，華航CI186桃園飛釜山航班6月中在釜山機場發生降錯跑道事件後，已要求業者針對執行特殊機場任務組員，應依規定完成訓練，並應確實依相關操作程序飛航。

民航局表示，25日華航再於同一機場發生疑似飛安相關事件，民航局除了進行調查，並立即要求華航檢討此事，針對飛航組員增加模擬機操作訓練等相關強化措施，強化飛航作業安全。

google news透過 Google News追蹤中央社

華航透過文字訊息回應，25日CI186桃園飛釜山航班準備降落時，因航機未達穩定進場條件，為確保飛行安全，機組人員依程序執行重飛。

華航強調，穩定進場是民航主管機關所鼓勵，以維護飛航安全；第2次進場均符合穩定標準，航機順利降落在釜山機場，未來將持續針對場站特性，加強組員通告提醒與訓練。（編輯：吳素柔）1140630

#民航局
#釜山
#越南
#詹姆士
#交通部
#民用航空局
#中華航空
華航CI186桃園飛釜山航班25日降落時，傳疑未依規及時轉彎，險撞山頭；民航局表示已著手調查。圖為日前在桃園國際機場拍攝的華航客機，非新聞當事航班。中央社記者黃名璽攝 114年6月30日
華航CI186桃園飛釜山航班25日降落時，傳疑未依規及時轉彎，險撞山頭；民航局表示已著手調查。圖為日前在桃園國際機場拍攝的華航客機，非新聞當事航班。中央社記者黃名璽攝 114年6月30日
延伸閱讀
華航飛釜山降錯跑道致歉 強調以安全為最高原則專訪／機師出身不冒險 高星潢90分哲學飛出華航創新曲線機內禁行動電源華航跟進 星宇虎航等6家國籍航空3/1起全程禁用
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：