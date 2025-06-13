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華航飛釜山降錯跑道致歉 強調以安全為最高原則

2025/6/13 10:52（6/13 10:57 更新）
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圖為華航在桃園機場服務櫃台。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北13日電）華航昨天桃園飛釜山航班在釜山機場發生降錯跑道事件，華航今天致歉表示，即日起通告所有機組員須落實交互確認及相關作業規範，並強調以安全為最高原則。

前機師詹姆士（王天傑）昨天晚上在直播中表示，中華航空CI186桃園飛釜山航班在韓國釜山降錯跑道，運安會也證實有收到通報。

華航今天再度發出聲明表示，12日CI186桃園-釜山航班，由於降落釜山時未符塔台要求，為完整釐清事件原因，已經立即啓動檢討與調查，並通報相關主管機關。

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華航強調，即日起通告所有機組員須落實交互確認及相關作業規範；針對場站部分，強化資深經驗組員派遣，華航也重申一向以飛航安全為最高原則，絕不妥協。

華航說，同時因當地機場宵禁，原定6月12日CI187航班改至隔日出發，也調派另一組機組員執行飛航任務，安排旅客住宿休息及餐食，並妥善照料，造成不便深表歉意，也感謝旅客理解。（編輯：黃名璽）1140613

#桃園
#運安會
#中華航空
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