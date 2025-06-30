清大實驗室徵工讀 「餵烏賊、照顧花枝房」引議

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（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）清華大學教授焦傳金實驗室徵工讀生，內容寫「餵烏賊、照顧花枝房」引關注，校方今天表示，實驗室飼養約150隻虎斑烏賊，已找到工讀生負責觀察記錄烏賊感知及反應。

國立清華大學在臉書（Facebook）貼文指出，為深入觀察烏賊（俗稱花枝）成長與行為，焦傳金實驗室貼出徵工讀生訊息，內容是「餵烏賊、測水質、整理照顧花枝房」，且要協助購買小魚小蝦，引起討論，目前已找到工讀生。

清大表示，由於花枝壽命僅約1年，每年春季皆須從卵開始人工孵化飼養，實驗室現約有150隻剛孵化、約1個月大的花枝小寶寶。在照顧部分，每天光餵食三餐、監測水質、整理環境及照顧起居，起碼就要花上4至5小時。

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清大指出，研究團隊也升級飼養設備，將原本透明水缸改為黑色養殖池，降低外界刺激；研究人員也觀察到花枝在卵中就會噴墨，實驗室成員都曾受過「墨汁攻擊」，照顧過程趣味。

清大表示，焦傳金團隊長期關注虎斑烏賊行為研究，曾發表包括「軟絲以體色變化來溝通」及「烏賊會算術」等研究，近年聚焦於烏賊是否具備痛覺及其情緒反應，盼了解烏賊的「內心世界」。（編輯：戴光育）1140630