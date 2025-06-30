7/1大台北、桃園防37度高溫 觀察2熱帶系統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北30日電）氣象署表示，明天各地仍然晴朗炎熱，北部、台中以南等14縣市防攝氏36度以上高溫，大台北、桃園可能達37度以上；海面上有2個熱帶系統待觀察，最快可能7月2、3日成為熱帶性低氣壓、週末增強為颱風。

中央氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，明天至7月3日受太平洋高壓影響，大台北、桃園地區易有37度以上高溫，中南部近山區、花東縱谷也有局部35、36度；由於偏東南風或東風，台東、恆春半島易有零星短暫陣雨，中午過後新竹以南、各山區也會有雷陣雨。

氣象署今天發布高溫資訊，明天各地天氣晴朗炎熱，台北市、新北市、彰化縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

李名翔表示，7月4、5日太平洋高壓影響減弱，南方水氣增加，南部地區易有零星短暫陣雨，午後新竹以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；各地高溫微降，北部仍有35、36度，中南部約34、35度。

李名翔說，7月6、7日偏西南風，清晨至上午中南部零星短暫陣雨，大台北、宜蘭、花蓮，其他山區午後雷陣雨；未降雨時各地高溫約34至36度。

透過 Google News 追蹤中央社

李名翔提到，目前在菲律賓東方海面有2個熱帶系統發展需觀察，離台灣較遠的未來會持續在太平洋中往東北方移動、對台灣沒有影響；距台較近的可能2、3日有機會增強為熱帶性低氣壓，不排除週末就有機會成為颱風。

李名翔說，現在各國模式預測仍有很大的分歧，一部分認為成颱之後會往東北方、朝日本移動；另一部分則預測會先朝東北進行、在琉球一帶又轉往偏西北方移動；若是AI模式預測，則是尚未成為颱風，就會往西穿過菲律賓、朝南海移動。氣象署會持續觀察。（編輯：李亨山）1140630