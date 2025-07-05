高鐵6日正常營運 若風雨過大限速行駛

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）颱風丹娜絲來襲，台灣高鐵今天宣布，明天全線正常營運，各車次列車依時刻表發車；為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將限速行駛。

氣象署今天上午發布輕度颱風丹娜絲海上颱風警報，並預計晚間發布陸上颱風警報。隨著颱風逼近，台灣高鐵公司晚間透過新聞稿宣布，已成立防颱應變中心，密切監控颱風動態。

台灣高鐵表示，依據最新氣象資訊綜合研判，明天高鐵全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，後續若因颱風影響需進行營運調整，將盡速提前公告。

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為確保運行安全，台灣高鐵指出，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將限速行駛；若導致延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定，呼籲旅客預留較充裕轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

不過，台灣高鐵表示，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起1年內，持未經使用車票，至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。（編輯：吳素柔）1140705