無人載具創新條例交付協商 朝野立委交鋒

（中央社記者陳俊華台北6日電）無人載具創新條例因時代力量黨團提出異議交付黨團協商，民主進步黨立委余宛如今天說，很遺憾時代力量立委高潞．以用擋掉台灣的未來。高潞．以用說：「我覺得有點莫名其妙」。

高潞．以用向中央社記者表示，這是正常民主程序，「余委員為什麼不能就事論事？」如果余宛如有看立法院法制局對無人載具科技創新實驗條例的評估報告就會知道，法制局對這個草案也有疑慮，草案是有討論空間的，她是秉著立法委員的職責，希望草案能有更多討論。

高潞．以用說，如果草案不能有更多討論，才是對台灣民主的傷害；至於余宛如質疑她圖利廠商，「我覺得有點莫名其妙」，希望能回到議事的理性討論，「立法院不是來吵架的」。

立法院經濟委員會10月17日初審通過無人載具科技創新實驗條例草案，是參考「監理沙盒」的精神，在特定範圍及條件下，透過法律暫行排除相關監理規範，鼓勵各界投入無人載具科技的研究發展與創新應用，盼營造合理、安全的創新測試場域。

但在上週五（2日）立法院會處理無人載具科技創新實驗條例草案時，時代力量黨團提出異議，依立法院職權行使法規定，交黨團進行協商；議案自交黨團協商超過一個月無法達成共識者，由院會定期處理。

余宛如上午在立法院舉行記者會時表示，無人載具發展各國都在競爭，鄰近的日本也有無人載具實驗場域，希望在東京奧運時有無人物流車協助旅客行李輸送，這也是一種國力展現；在台灣從北到南也都有無人載具計畫，像是新北淡海的無人車智慧接駁、高雄愛河的無人船計畫、嘉南平原的無人機噴灑農藥計畫等，都很期待法案三讀。

余宛如說，在草案初審時，高潞姍姍來遲，而高潞提出的修正動議及臨時提案，是要「優先發展電動化、搭載移動式儲能系統」，但無人載具條例只是沙盒的概念，希望在一個場域內可以實驗並蒐集相關資料，與儲能設備沒有相關，因此提案都被否決。

余宛如表示，很遺憾高潞．以用為了一己之私、為了刷存在感，擋掉台灣的未來，她也懷疑高潞是要圖利特定廠商，需要出來說明。（編輯：林興盟）1071106