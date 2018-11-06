野百合學運昔日戰友 力挺陳其邁改革理念

（中央社記者呂欣憓台北6日電）民進黨高雄市長參選人陳其邁在野百合學運時期的多名戰友包括羅文嘉、周奕成等人今天站出來挺陳其邁，陳其邁笑稱自己已從熱血青年變成中年大叔，但支持改革的初衷不變。

陳其邁今天在台北舉行參選人獨白影片「責任篇」記者會，他在野百合學運時代的戰友包括嘉義縣長參選人翁章梁、前立委羅文嘉、第三社會黨發起人周奕成等人都出席記者會，力挺陳其邁。

陳其邁致詞時說，他今天看到老戰友有很多感觸，大學時在「中正廟（中正紀念堂）」前面的學運是鬧哄哄的場面，當時他就非常清楚自己是站在歷史改革的一環，雖然現在熱血青年已經變成中年大叔，但還是流著改革的血液，「當時確信改革是台灣一定要走的路，雖然碰到逆流和逆境，但一定會成功。」

陳其邁說，國民黨高雄市長參選人韓國瑜在網路力量和文宣攻擊上做了很多功夫，看起來聲音很大，但這鼓聲勢背後沒有堅定改革理念支撐，他年輕時參與台灣民主化的過程，這是他對台灣這塊土地的承諾，高雄近幾年在蛻變中，高雄人的痛只有高雄人了解，他很難過高雄要站起來時，把高雄講得如此不堪。

翁章梁致詞表示，這次高雄市長選舉是非常弔詭的現象，一個長期在高雄耕耘、從學生時代充滿理想、一輩子沒有背叛理想的人，這次選舉卻選得這麼辛苦，這次選舉在民主化過程中有個弔詭現象，台灣民主走入了宗教式狂熱民主，他希望選民看看兩個參選人是誰最了解高雄、誰踏實為高雄努力。

羅文嘉表示，希望陳其邁不只當選而已，希望他拿出他們這世代對很多事情不滿、想改變事情的實際行動力，大家需要這種人，在台灣要保有理想性，還要把事情做出來，有時候有團體包袱，要想辦法改變時比較辛苦，他相信陳其邁會過關，重點不是陳其邁會選上，而是陳其邁可以代表他們這個世代往前走，做出更多改變。

周奕成說，現在這局勢非常荒謬，台灣民主處在非常大的危機中，一個執政這麼久的黨提出來的參選人，用封建的方法做事情，加上不曉得背後什麼龐大力量操作網路攻擊，他要稱這是後現代網路很多奇怪群眾的行為，前現代封建觀念加上後現代虛無的態度，是破壞現代化的計畫，他希望高雄再往前，不要倒退。（編輯：林沂鋒）1071106