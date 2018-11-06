馬習會3週年 馬英九基金會辦研討會

（中央社記者李淑華台北6日電）「馬習會」3週年，馬英九文教基金會與政治大學等單位明天共同舉辦研討會，探討兩岸關係。這也是馬英九基金會7月底成立以來首次舉行學術研討會。

2015年11月7日在新加坡舉行的「馬習會」即將屆滿3週年，財團法人馬英九文教基金會與國立政治大學國際事務學院中共國際戰略研究中心、外交政策研究中心將於7日、8日共同舉行馬習會3週年政策研討會，邀請學者專家及具兩岸事務經驗人士，探討兩岸關係何去何從。

馬英九基金會今天發布新聞稿指出，研討會將從兩岸政治、國際外交、國家安全與經濟社會四大層面，針對台灣遭遇到的問題分析探討，希望能集思廣益，找出可行的政策與作法，提供給政府相關單位作為參考，以突破當前僵局。

研討會明天登場，將在台灣大學法學院霖澤館國際會議廳舉行開幕式，由基金會董事長馬英九親自主持致詞，現場將播放影片回顧「馬習會」。此外，國民黨主席吳敦義等人也將以來賓身分出席。

兩天的議程，共有5場討論，與會者包括馬政府時期兩岸政治、經濟、軍事的官員與學者，此外，前海基會董事長、台灣產經建研社理事長洪奇昌與前民進黨主席、亞太和平研究基金會董事長許信良及媒體人等參與。（編輯：謝佳珍）1071106