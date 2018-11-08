蘇貞昌：韓國瑜租校地時 我當台北縣長

（中央社記者王鴻國新北8日電）民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚就韓國瑜對租校地爭議出示蘇擔任行政院長公文表示，這是移花接木的手法，「韓國瑜先生租台糖土地去開貴族學校，是我在當台北縣長的時候」。

蘇貞昌今晚持續到各地拜票，但被問到蘇侯陣營協商獲辯論不交叉詰問的結果時表示，「我覺得非常可惜」，交叉詰問，看有什麼問題當面彼此都問清楚，也有機會答辯。

他表示，應該讓媒體主辦辯論，讓全國比較可以很方便看得見，同時建議時間改為晚上，讓市民方便在晚上收看，以及建議可以有更多的場次，但是都被對方拒絕，覺得很可惜。

蘇貞昌強調，這個不是真的要辯論，也不是真的敢面對問題，更不是滿足市民希望看到辯論的期待，這只是一個唬弄市民，這只是一個說啊他也有辯論，其實這不像是辯論。

媒體詢及國民黨高雄市長候選人韓國瑜出示蘇擔任行政院長公文說租校地的事，蘇貞昌答說，這是移花接木的手法，「韓國瑜先生租台糖土地去開貴族學校是我在當台北縣長的時候，他怎麼租土地一租二十年」。

蘇貞昌表示，韓國瑜拿了一張他當行政院長的公文，那張公文是在回答全國的問題，根本跟他的學校租地毫無關係，只要大家去看他的租約是什麼時候訂的，他是什麼時候開始租校地的，所以這是典型移花接木的唬弄手法。（編輯：張銘坤）1071108