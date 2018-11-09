空防再添女英雄 飛官郭文靜完成換裝訓練

空軍第1作戰隊飛行官郭文靜中尉歷經一年的學、術科訓練，把壓力視為助力，9日正式完成換裝訓練，台海空防的戰力將再添空戰女英雄。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 107年11月9日

（中央社記者游凱翔台北9日電）「飛行的夢就在我心中萌芽！」空軍第1作戰隊飛行官郭文靜中尉歷經一年的學、術科訓練，把壓力視為助力，今天正式完成換裝訓練，台海空防的戰力再添空戰女英雄。

軍事新聞通訊社報導，民國98年入伍進空軍服務的郭文靜，每當在機場上看到飛行員捍衛領空的英姿，就懷抱著憧憬與嚮往，默默在心中立下志向，一步一腳印的完成翱翔天際的夢想。

郭文靜表示，當開始接觸飛行訓練後，才發現訓練相當嚴謹、精實，不管是在飛行前準備需要吸收課程的大量資訊，還是飛行中後座教官的無形壓力，甚至對於空中緊急狀況處置、飛行時間及空間掌握都是很大的挑戰。

郭文靜說，過程中曾經不只一次想要放棄，但歷經挫折，回想最初的夢想與初衷，終於突破挑戰完成壯志凌雲的目標。

值得一提的是，郭文靜98年入伍擔任空軍第439聯隊（現為空軍第六聯隊）志願士兵，後於101年轉任空軍官校士官，因懷抱壯志凌雲的夢想，103年報考飛行常備軍官班，回想從兵轉士再轉服為飛行軍官的心路歷程，不同職位與歷練讓她成長與蛻變，今天順利完成換裝訓練後，為IDF經國號戰機再添一名空防英雌，捍衛台海領空。

成為飛官不再是男性的專利，其實這一兩年來有不少女性通過嚴格的考驗成為飛官，例如7月18日首次在媒體前曝光的幻象2000飛官蔣青樺、IDF經國號戰機飛官范宜鈴、F-16飛官蔣惠宇，清一色都是女性飛官。（編輯：張均懋）1071109