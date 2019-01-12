黃國昌：有信心2020年時力支持度衝破20%

（中央社記者陳俊華台北12日電）為符合政黨法規範，時代力量今天首度舉行黨員大會，會中經表決後通過黨章修改；時代力量執行黨主席黃國昌說，有信心在2020年大選時，讓時代力量全國支持度衝破20%。

為符合政黨法第43條規定，過去依人民團體法成立的政黨，在政黨法施行2年內（即108年12月7日前），應修正章程及組織等事項，否則將被廢止備案。時代力量今天下午舉行第一屆黨員大會，修改黨章及黨組織改造。

現行時代力量黨章規定，黨員年齡為15歲以上，不符合政黨法中黨員需年滿16歲以上的規定，因此需修改黨章。另外，為符合政黨法規定，也要新增黨代表制。組織改造部分，廢除主席團、政策委員會等，改由決策委員會綜理黨的事務，也新增紀律委員會、仲裁委員會。

時代力量執行黨主席黃國昌致詞時表示，時代力量黨員雖然只有2200多位，但根據最新民調，時力全國支持度已經達17%，有信心在2020年全國大選時，讓時代力量全國支持度衝破20%，成為真正能代表年輕人心聲的第三勢力。

黃國昌說，黨章修改部分，在場人數要符合政黨法規定，也要有2/3出席黨員同意才能通過。經表決後，現場無人反對的情況下，黨章順利修正通過。

黨章部分條文修改案部分，具原住民身分的黨員王建年提案，15位決策委員中，應至少有一人具有原住民族身分，且單一性別不得少於1/3。在場黨員發言表示，是否還要加入新住民；也有黨員認為，有能力的話就不分性別，不用特別保障，至於弱勢族群的聲音要如何進入決策委員、黨代表，可用遴選方式，未來再討論。

時代力量立委林昶佐則說，精神上他非常支持這項提案，未來要將原住民族保障名額放在黨代表或決策委員，或是其他方式保障，都可以多做思考。但該提案經表決後，只有167人贊成，反對者多數，提案未通過。

王建年會後表示，他以為這個提案在自詡進步價值的時代力量，應該會有非常大程度的共識，但很失望的是，最基本的族群與性別保障竟然以懸殊的票數被否決，討論過程中甚至出現非常多具歧視性的發言，對此結果深感遺憾。（編輯：林興盟）1080112