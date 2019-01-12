菲台灣同鄉會交接 台多名政界人士將出席

（中央社記者林行健馬尼拉12日專電）菲律賓台灣同鄉會明天舉辦新屆幹部就職典禮，邀請剛卸任民進黨代理黨主席的基隆市長林右昌等多名政界人士蒞臨觀禮。

菲律賓台灣同鄉會預定明天上午11時在馬尼拉舉辦第13、14屆會長、監事長暨理監事就職典禮，除了林右昌夫婦之外，立法委員陳亭妃、吳琪銘以及民進黨新聞部主任孟義超都將出席。

同鄉會創會會長謝世英向中央社記者表示，林右昌近來代理黨主席的發言和表現，貼近民主價值和台灣主流民意宏觀格局，獲得菲律賓台商、僑民的讚許，因此特別邀請他到菲共襄盛舉，並順道參觀訪問。

謝世英說，2018年民進黨在九合一選舉敗選，林右昌不僅是綠營執政縣市少數順利連任的縣市長，讓市民有感的施政成績，刷新基隆有史以來市長得票紀錄。

他說，林右昌在選後民進黨最艱困的時刻，勇敢承擔接任代理黨主席，順利完成黨主席補選作業及台北市、台中市兩區域立委補選提名事宜。

謝世英指出，林右昌將近兩個月的代理黨主席期間，直言提出「台灣人民已經不欠民進黨」、「民進黨自己不要再提過去的民主貢獻」，「民進黨要用未來對台灣的貢獻爭取台灣人民的認同與支持」，「民進黨不能只做台灣的民進黨，更要做為全世界華人的民進黨」等全新執政論述和主張，引起海內外各界廣泛共鳴。

菲律賓台灣同鄉會成立於2006年11月24日，主要是為聯絡鄉親情誼、促進團結互助、維護鄉親合法權益，以及加強與他國同鄉會的聯繫。從事建築業的台商蘇國芳將擔任新會長。（編輯：陳惠珍）1080112