外交部：今年優先爭取參與WHA 不在執委會提案

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）第144屆世界衛生組織（WHO）執行委員會24日將登場。外交部今天表示，有關台灣今年推動參與世衛的做法，將優先爭取受邀出席5月世界衛生大會（WHA)。

WHO執委會將於1月24日至2月1日在瑞士日內瓦舉行。外交部國際組織司司長陳龍錦今天在外交部例行新聞說明會表示，爭取參與WHO關係到台灣2300萬人民的健康福祉，台灣的訴求有正當性，國際支持台灣的動能也不斷累積。

不過，他坦言，由於「政治因素作梗」，這是一項高難度、長期性的工作；外交部、衛生福利部、僑務委員會協同駐外各館處全年持續積極推動，從未間斷。今年推案的優先目標，仍然是爭取WHO邀請台灣以觀察員身分出席第72屆世界衛生大會（WHA）。

有關台灣爭取參與WHA，今年是否請友邦向WHO執委會提案，陳龍錦表示，外交部注意到國內醫衛團體曾建議政府考慮在執委會提案，外交部很重視這項建議，會列入未來推案的參考；不過，今年經過審慎評估主客觀因素後，決定將重點放在5月的WHA，而不在執委會提案。

記者問及，是否請友邦在5月WHA提案，他表示，如果確定無法拿到邀請函參與WHA，「我們會積極請友邦來幫我們提案」，同時也會請理念相近國家在適當場合，以適當方式給予台灣支持。

對於今年決定不在執委會提案，陳龍錦指出，主要考量3項原因。第一，執委會成員有34國，與會者多為相關國家的技術官員或專家，而WHA主要是由194個會員國的衛生部長層級官員參加，因此WHA的重要性與受國際媒體關注程度較高。

他說，第二，就過去透過友邦在執委會提案的經驗來看，主要國家認為執委會是討論技術、專業議題的場合，並非討論政治議題的適當場合，因此他們無法積極支持台灣在執委會的提案。

第三，執委會對台灣推動以觀察員身分出席WHA並無最後決策權，即使做成有利台灣的決定，也僅是建議將台灣的訴求納入WHA臨時議程，仍須再由總務委員會審議。

同時，陳龍錦表示，政府相關單位未來也將加強和民間團體、僑團的合作，並持續爭取更多國家對台灣的支持，盼能早日達成以觀察員身分重返WHA的目標。有關5月推案的策略與做法，目前政府相關單位仍在積極研議中，也將和理念相近國家溝通，將在適當時間對外說明。

從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA。但因中共打壓，2017、2018連續2年，台灣未能獲邀請參與WHA。

今年WHA將於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開。WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向；WHO執委會則負責決定WHA的議程。（編輯：王永志）1080115