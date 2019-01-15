要快要有感 蘇貞昌上工臉書直播衝衝衝

蘇貞昌14日上任後召開臨時行政院會，會中當場裁示，政府做了什麼要讓人民知道，讓人民知道的方法，不是等到歲末年終買報紙半版廣告，這已經落伍了，「現在直播的時代，手機都可以馬上傳播」。圖為新任行政院長蘇貞昌（前）等人舉手宣誓。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北15日電）行政院長蘇貞昌昨天上任第一天就指示「政府做了什麼要讓人民知道」，而且應用手機直播。今天蘇貞昌臉書公布「衝衝衝上工第一天」影片，告訴民眾行政院長上任第一天的工作成果。

蘇貞昌昨天上任後召開臨時行政院會，會中當場裁示，政府做了什麼要讓人民知道，讓人民知道的方法，不是等到歲末年終買報紙半版廣告，這已經落伍了，「現在直播的時代，手機都可以馬上傳播」。

蘇貞昌也對裁示親自戮力執行，今天下午在臉書貼出14日第一天上班影片，包括蘇貞昌出席聯合交接典禮、召開臨時院會、中午與副院長陳其邁和秘書長李孟諺邊吃自助餐邊開會、到桃園機場與欣倫畜牧場視察非洲豬瘟防疫工作等身影。

蘇貞昌貼文指出，這是這個內閣上工第一天的樣子，也是將來每一天，內閣團隊為台灣打拚的樣子。

蘇貞昌說，接地氣、會做事的內閣，不必落落長、不必講大道理、不要只有描述現象，將來所有民眾的問題，「發生什麼事、要用什麼方法解決、誰做、什麼時候完成」，都要清清楚楚，這是他的要求。唯有清楚說明政策，才能得到鄉親最直接的回饋。（編輯：黃國倫）1080115