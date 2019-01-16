捍衛台灣領空 幻象戰機從整備到起飛只需6分鐘

為使國人了解國軍官兵在春節期間強化的戰備實況，國防部16日特別邀請媒體參訪空軍新竹基地。幻象2000戰機從整備到起飛只需6分鐘，空軍每天24小時、全年無休進行戰備任務。中央社記者張皓安攝 108年1月16日

（中央社記者游凱翔新竹16日電）中國軍力日益成長，美國憂心武力犯台。國防部發言人陳中吉今天表示，國軍會堅定守護台灣主權、安全；幻象飛官李易修少校強調，若有緊急狀況，從整備到起飛，只需要6分鐘。

路透社報導，隨著中國日漸擴張和現代化軍事能力，美方相當擔心中國會以武力犯台，儘管這位高階官員並不預期中國人民解放軍會這麼做。

國防部為了使國人了解國軍官兵在春節期間強化戰備實況，特別在上午邀請媒體參訪空軍新竹基地，並展現「戰力檢整（大馬力試車）、大兵力滑行、戰機編隊緊急起飛」等項目。

媒體詢問，去年九合一選舉結束後，攔截共機的狀況是否變多。第41作戰隊幻象飛官李易修少校表示，只要共軍有動態就會有監控動作，並以相對應的兵力監偵，若遇到緊急狀況，從整備到起飛只需要6分鐘。他也強調，空軍每天24小時、全年無休進行戰備任務。

陳中吉也表示，台灣比全世界任何一個國家更重視、關切共軍敵情，對於相關動態也都能時刻掌握。就如總統蔡英文昨天在陸軍花東防衛指揮部慰勉官兵時提到的三個堅定，其中一個便是「堅定守護中華民國台灣的主權安全」，這也是國軍部隊所信奉的。

陳中吉指出，透過媒體也讓國人了解，就算是春節期間國軍對於敵情的威脅也毫不鬆懈，仗在哪裡打、國軍就在哪裡訓練。而國軍也持續推動國艦國造、國機國造，目的在於獲得可恃戰力，絕對有自信、有能力捍衛國家安全。

特別的是，戰機升空捍衛領空之前，必須經過層層關卡檢測，確保飛航安全。此次軍方也邀請媒體參觀「戰機發動機試車場」，以2萬1400磅推力進行測試，此時後燃器上千度的烈焰讓原本潮濕地面瞬間乾燥，也讓攝氏15度的溫度上升至約30度，更讓濕透的外套迅速乾燥。

針對在什麼情況下必須執行推力測試，發動機修護分隊分隊長王伯農少校表示，當發動機完成修護，重新裝上飛機後都必須先到試車場，進行最大推力測試，確認無誤後才能放飛。

他指出，在標準測試程序中，要先由「慢車（怠速）」到「大車」軍用推力（不開後燃器的最大推力），點燃發動機尾管的後燃器（Afterburner，俗稱AB）後，開到最大時，會達最大推力2萬1400磅，尾管則會噴發出長條烈焰，必須來回測試3次，此時現場噪音已超過140分貝，即使戴普通耳塞，仍因高噪音，雙耳疼痛難耐。（編輯：趙蔚蘭）1080116