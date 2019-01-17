10分鐘打造1輛欺敵戰車 充氣式M60A3亮相

（中央社記者游凱翔台中17日電）國軍「反擊再戰整備演練」今天上午在台中進行，特別的是，為了達到空中偵照欺敵目的，中科院特別打造一比一充氣M60A3戰車，能誘敵攻擊、消耗敵方彈藥，也是首次公開亮相。

國軍「聯合反登陸作戰」實彈射擊操演上午在台中清水區甲南海灘登場，模擬共軍搶灘登陸，官兵不畏低溫強風拂曉回擊；緊接登場的則是位在234旅坪頂營區的「反擊再戰」整補演練，進行野戰防空疏散、戰甲車油彈整補、維修等作業。

由於模擬戰事發生，陸軍已將復仇者飛彈車、蜂眼雷達部署坪頂營區實施對空警戒，此時為了替M60A3戰車實施油料整補，M978油罐車進場加油，並接續進行裝彈作業。

陸軍機步234旅戰車營長潘冠宇中校指出，油罐車共可裝載2500加侖油料，每一分鐘可補給150加侖燃料，每一台戰車共需385加侖燃料，因此只需3分鐘就可完成補給；而每台戰車可裝載63發彈藥，平均一小時可補給完畢。

營區的另外一頭則實施野戰搶修演練，模擬M60A3戰車履帶、引擎毀損，軍方隨即成立保修專區，出動M936型5噸救濟車實施引擎吊掛進行換裝；同時間，另一側則進行悍馬車傳動軸更換，確保在最短時間內可重回戰場迎敵，演練過程力求真實、迅速及正確。

值得一提的是，營區內也擺放由國家中山科學研究院製造、首次對外公開的充氣式M60A3戰車，以及用木板打造，同樣是一比一大小的M-41D輕型坦克、國造雲豹八輪甲車，成為現場一大亮點。

但其實充氣式戰車並非裝飾用，而是有戰略目的。潘冠宇解釋，目的在於敵軍實施空中偵照時可以達到欺敵作用，並誘敵攻擊、消耗敵軍彈藥，只需要10分鐘就能完成充氣作業。（編輯：楊凱翔）1080117