造勢大會 陳炳甫：韓國瑜盧秀燕將站台

（中央社記者蕭博文台北17日電）中國國民黨台北市立委補選候選人陳炳甫今天表示，20日將舉辦團結造勢大會，台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜已確定站台，新北市長侯友宜另有行程，恐趕不上造勢大會。

陳炳甫今天在國民黨副主席郝龍斌、新黨台北市議員潘懷宗陪同下，前往士林區忠孝新村拜票。行前接受媒體聯訪時宣布，將於20日下午3時於台北市百齡國小舉辦團結造勢大會。

陳炳甫說，韓國瑜、盧秀燕已確定出席造勢大會，包括國民黨黨主席吳敦義、前總統馬英九、國民黨中央委員連勝文都會積極邀請。韓國瑜出現可能激出「柯粉」，進而支持台北市長柯文哲力挺的候選人陳思宇，的確是兩面刃。

不過，陳炳甫強調，邀請韓國瑜、盧秀燕，主要目的是延續他們塑造的選舉新文化，一同加油打氣。

媒體詢問近來虐童、家暴事件頻傳，陳炳甫表示，台灣似乎太注重加害者人權，而沒考慮到家屬人權，他認為應該嚴格限制虐童、性侵等再犯率高且社會無法容忍罪犯的減刑或緩刑。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選投票日27日登場，共5人投入選戰，綠藍白也各推候選人，包括民進黨何志偉、國民黨陳炳甫及代表「柯家軍」的陳思宇。（編輯：戴光育）1080117