印尼強震後重建 國合會協助恢復災區農業

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）印尼中蘇拉威西省去年9月發生強震引發海嘯，造成嚴重災情。國合會日前啟動「印尼中蘇拉威西生計支援計畫」，協助受災戶恢復當地農業；預計有500個家戶受益。

印尼中蘇拉威西省去年9月強震造成超過2000人死亡，災情嚴重。國際合作發展基金會日前表示，重災區之一的希吉縣（Sigi）8成家戶以農業為生，並以生產稻米為主，災後當地灌溉設施與農具受損，民眾生計面臨困境。

國合會秘書長項恬毅指出，為協助當地受災戶恢復生計，國合會與台灣世界展望會（World Vision）合作推動這項生計支援計畫，於去年12月下旬啟動，計畫為期12個月，地點為希吉縣的一個村落。

項恬毅表示，這項計畫將透過挖掘水井緩解農民灌溉用水需求，協助清除農地殘礫、整地，以及提供社區農業技術協助；預計有500個家戶可直接受益。

同時，他指出，國合會未來也將派遣短期專家參與這項計畫，藉由深化參與及分享台灣的農業經驗，加強雙方交流，運用台灣暖實力提升印尼民眾的生活品質，以強化兩國實質關係。（編輯：楊玫寧）1080119